Jalil llevará el Gabinete a Ambato y avanza la firma de un acuerdo con intendentes

Con el foco puesto en la articulación institucional y el fortalecimiento de la gestión local, el gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión con los intendentes del departamento Ambato con el objetivo de analizar la situación actual de cada comuna y avanzar en una estrategia de trabajo conjunta.

El encuentro se desarrolló como un espacio de intercambio entre la Provincia y los gobiernos municipales, en el que se puso sobre la mesa la realidad de las distintas jurisdicciones del departamento en un escenario marcado por un contexto nacional complejo.

La reunión permitió consolidar una línea de trabajo orientada a la coordinación de acciones entre la administración provincial y los municipios, con la mirada puesta en sostener la gestión en cada localidad y dar respuestas a las necesidades planteadas por los jefes comunales.

Los intendentes

Del encuentro participaron los intendentes de las distintas jurisdicciones que integran Ambato, quienes expusieron la situación puntual de sus comunas y compartieron con el mandatario provincial los desafíos de gestión que atraviesan.

Estuvieron presentes Armando Seco Santamarina, intendente de El Rodeo; Jorge Herrera, intendente de Las Juntas; Patricio Villafañez, intendente de Los Varela; Osvaldo Gómez, intendente de La Puerta y Romina Wilians, senadora departamental.

La presencia de los jefes comunales de las principales localidades del departamento dio volumen político al encuentro y permitió construir una visión integral sobre la realidad de Ambato, a partir de la exposición directa de cada administración municipal.

El acuerdo

Uno de los principales resultados de la reunión fue el acuerdo para avanzar en la firma de un convenio entre el Gobierno provincial y los municipios, instancia que quedó prevista para la próxima semana en Ambato.

La decisión se adoptó luego de que los intendentes detallaran la situación de sus jurisdicciones, en un marco nacional adverso que impacta en la dinámica de las comunas. Frente a ese panorama, las partes coincidieron en la necesidad de profundizar mecanismos de gestión compartida.

El entendimiento previsto busca traducir en acciones concretas lo conversado en la reunión y consolidar una agenda común que permita coordinar políticas, recursos y estrategias de administración en el territorio.

Entre los puntos centrales surgidos del encuentro se destacan:

Análisis de la situación de las comunas

Evaluación del contexto nacional complejo

Definición de estrategias de gestión conjunta

Firma de un acuerdo la próxima semana

Presencia del Gobernador en Ambato

El Gabinete provincial sesionará en el departamento

Además de la firma del acuerdo, la visita oficial de Raúl Jalil a Ambato tendrá otro hecho político relevante: la realización de una reunión del Gabinete provincial en el departamento.

Según se definió en el encuentro, el Gabinete se reunirá en un lugar a definir dentro de Ambato, lo que convertirá a la visita en una jornada de fuerte impronta institucional y territorial. La decisión de trasladar la reunión del Gabinete al interior del departamento refuerza el objetivo de acercar la gestión provincial a las realidades locales, en línea con el trabajo de articulación que se viene desarrollando con los intendentes.

La futura presencia conjunta del mandatario, los ministros y los jefes comunales en territorio buscará profundizar el seguimiento de la agenda departamental, consolidando un esquema de trabajo coordinado entre Provincia y municipios.