Ponferrada cruzó a Puente y defendió la estrategia turística

La diputada provincial Natalia Ponferrada salió al cruce de las declaraciones de su par Tiago Puente, quien había sostenido que "lo que le falta a Catamarca es un plan estratégico de turismo", y afirmó que la provincia ya cuenta con una planificación concreta que se ejecuta y actualiza de manera sostenida.

En su respuesta, la legisladora remarcó que el desarrollo turístico provincial no responde a decisiones improvisadas, sino a una política que viene consolidándose desde hace años y que hoy exhibe resultados concretos.

Ponferrada explicó que Catamarca contó con un plan estratégico vigente hasta 2024 y que, una vez cumplido ese período, se comenzó a trabajar en su actualización, tomando en cuenta las nuevas demandas del sector y la evolución del perfil del visitante. En ese sentido, enfatizó que la provincia transita un cambio de paradigma en materia turística. "Catamarca no es un destino de paso: hoy el turista elige venir", sostuvo, al describir una transformación respecto de años anteriores, cuando predominaban los viajes vinculados a motivos laborales o familiares.

Un cambio en el perfil del visitante

Uno de los principales indicadores mencionados por la diputada fue el promedio de estadía de 3,5 noches, dato que consideró una evidencia del crecimiento del destino y de la capacidad de la provincia para retener visitantes.

La permanencia más prolongada, según destacó, demuestra que quienes llegan a Catamarca se quedan más tiempo para disfrutar de las distintas propuestas turísticas.

La comparación con otros destinos, donde el promedio de pernocte es de apenas dos noches, fue utilizada por la legisladora para subrayar una posición favorable de la provincia.

Infraestructura, conectividad y promoción

En relación con los cuestionamientos sobre la infraestructura, Ponferrada sostuvo que Catamarca cuenta con rutas en buen estado y afirmó que la conectividad mejoró significativamente en los últimos años. A su vez, destacó que el Gobierno provincial viene sosteniendo una fuerte apuesta al turismo mediante distintas herramientas de política pública.

La legisladora presentó estos puntos como parte de una planificación integral orientada al crecimiento del turismo, en la que la infraestructura y la formación del sector cumplen un papel central.

Capital y turismo de reuniones

Ponferrada también puso especial énfasis en el trabajo que se desarrolla en la ciudad Capital, donde, según señaló, se impulsa una transformación orientada al turismo. Definió ese proceso como una planificación "responsable y minuciosa", destinada a mejorar la experiencia de quienes visitan la provincia.

Dentro de ese esquema, destacó el avance del turismo de eventos, congresos y convenciones, un segmento que, según precisó, registró un notable incremento en la cantidad de actividades realizadas durante el último año.

Convocatoria al diálogo

En el tramo final de su respuesta, la diputada invitó a Tiago Puente a interiorizarse en el plan estratégico vigente y a realizar aportes desde su rol institucional. "El turismo se construye entre todos", expresó, al remarcar la necesidad de que quienes tienen responsabilidades públicas contribuyan "desde el conocimiento y el compromiso con el desarrollo de la provincia".

La definición sintetiza la posición planteada por Ponferrada: Catamarca cuenta con planificación turística, indicadores favorables y una actualización en marcha, en un esquema que, según defendió, combina estrategia, infraestructura, promoción y crecimiento ordenado del destino.