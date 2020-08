Jalil y el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta encabezaron el acto de regreso a clases en la provincia

En la escuela N° 288 "Juan Domingo Perón" de la localidad de Hualfín, el Gobernador, Raúl Jalil y el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, en teleconferencia, encabezaron el acto de regreso de clases en escuelas rurales del nivel primario, secundario y escuelas de Jóvenes y Adultos. Este retorno progresivo y escalonado incluye a 567 escuelas y 14.938 alumnos.

El mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador Rubén Dusso; el ministro de Educación, Francisco Gordillo; el ministro de Gobierno, Jorge Moreno, el ministro de Desarrollo Social, Marcelo Rivera, la ministra de Ciencia e Innovación, Eugenia Rosales, el ministro de Inversión, Aldo Sarquis; los diputados nacionales Silvana Ginocchio y Dante López Rodríguez; los intendentes de los municipios del departamento Belén; el senador Jorge Sola Jaís y demás autoridades municipales.

"Hoy Argentina mira a Catamarca", dijo el ministro de Educación de la Nación por este primer paso que dio la provincia para el regreso de los niños a la escuela. "Fueron momentos difíciles para la educación y para el país pero maestros, docentes y profesores asumieron el compromiso y el desafío de seguir educando a la distancia".

Trotta agradeció al Gobernador y a su equipo de gobierno por el compromiso en ir marcando los distintos pasos que nos "permitieron llegar a este día" para el regreso seguro a la escuela.

"Tenemos enormes desafíos por delante por eso, apenas cuando la salud nos permita, para nosotros es importante el regreso presencial a las aulas", afirmó el ministro Trotta.

"Hoy estamos reinaugurando el ciclo lectivo de manera presencial pero también somos conscientes que nunca renunciamos a nuestra vocación de educar a la distancia, por eso nuestro reconocimiento a toda la comunidad educativa de Catamarca, que desde el primer día asumió el compromiso de seguir educando a la distancia", concluyó el titular de la cartera educativa nacional.

Por su parte, el gobernador Raúl Jalil, resaltó que el acto de regreso a clases se realice en la escuela que lleva el nombre de Juan Domingo Perón, y que fue construida durante su gobierno. "Esta pandemia no es fácil, no sabemos cómo sigue, no tenemos una vacuna. Pero creo que estamos bien encaminados y si estamos todos juntos y retomamos el diálogo vamos a salir adelante", anhelo el mandatario.

Raúl se mostró preocupado por la situación sanitaria de las provincias por lo que pidió seguir manteniendo las medidas sanitarias y en ese orden adelantó que el próximo 24 de agosto regresan a clases las escuelas de Período Especial.

"Son escuela de nuestra puna y regresan con todo los cuidados. Lo hacemos como una burbuja comunitaria, con los alumnos y profesores de esa comunidad".

Finalmente, agradeció al presidente Alberto Fernández y a su vicepresidenta Cristina de Kirchner por la continuidad del programa de entrega de computadoras a los alumnos que les permite seguir estudiando a distancia como consecuencia de la pandemia. "Vamos a un mundo virtual y a uno presencial", concluyó.