Jalil: "Muy bien los pilotos y solo fue un problema con la rueda delantera"

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, se refirió al incidente protagonizado este miércoles por el avión de la provincia que lo trasladaba desde Buenos Aires hacia Catamarca. El mandatario brindó declaraciones a la prensa luego de participar, este jueves, de un encuentro en Casa de Gobierno con el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanc.

Durante la reunión se abordaron distintos temas vinculados con la enseñanza privada, el Colegio del Complejo Valle Chico y el viaje relacionado con la visita del Papa León XIV. En ese marco, Jalil mantuvo contacto con los medios y fue consultado por el episodio ocurrido en el aeropuerto catamarqueño, luego de que la aeronave completara el vuelo desde la ciudad de Buenos Aires.

En diálogo con Radio Valle Viejo, el gobernador destacó el desempeño de la tripulación y buscó precisar en qué momento se produjo el inconveniente. "Muy bien los pilotos", expresó al referirse a la actuación de quienes estaban a cargo de la aeronave.

Luego, al explicar lo sucedido, señaló: "Fue un problema con la rueda delantera. Y la verdad que se salió un poco de la pista pero no se notó". Jalil indicó que el avión ya había aterrizado cuando se produjo el episodio y ubicó el inconveniente en el tramo final de la maniobra: "Eso pasó en los últimos 100 ó 50 metros".

Las declaraciones del mandatario se conocieron después de que el Gobierno provincial difundiera información oficial sobre el incidente, en la que se describió una falla eléctrica durante las maniobras de desaceleración y el posterior rodaje de la aeronave.

El comunicado oficial: una falla eléctrica durante el rodaje

Según informó el Gobierno de Catamarca, el Learjet 75 de la flota aeronáutica provincial protagonizó un incidente en el Aeropuerto de Catamarca luego de completar un vuelo procedente de Buenos Aires.

La comunicación oficial indicó que la aeronave presentó un desperfecto eléctrico durante las maniobras de desaceleración y el posterior rodaje sobre la pista. El episodio se produjo después del aterrizaje, cuando el avión ya había tomado contacto con la superficie y avanzaba a baja velocidad.

De acuerdo con la información difundida, la falla eléctrica afectó el sistema de dirección de la aeronave. Como consecuencia, el avión experimentó un desvío de su trayectoria ideal mientras realizaba las maniobras posteriores al aterrizaje.

El comunicado detalló que la situación provocó que una de las ruedas del tren de aterrizaje principal derecho terminara sobre el terreno natural contiguo a la pista. Esta descripción técnica forma parte de la información brindada por el Gobierno provincial para explicar cómo se produjo el desvío.

El episodio generó una situación que requirió la intervención de los organismos correspondientes, encargados de supervisar lo ocurrido y determinar las circunstancias del inconveniente técnico.

Sin heridos ni daños materiales

Uno de los aspectos señalados por la comunicación oficial fue que el incidente no dejó personas heridas ni provocó daños materiales. Aunque el desvío de la aeronave requirió la intervención de los organismos correspondientes, no se reportaron consecuencias de ese tipo.

La información oficial situó el origen del episodio en una falla eléctrica que afectó el sistema de dirección, durante una etapa en la que el avión ya había aterrizado y se desplazaba sobre la pista a baja velocidad.

El detalle de las maniobras posteriores al contacto con la superficie permitió establecer que el desvío se produjo durante la desaceleración y el rodaje, y no durante el vuelo desde Buenos Aires. En ese contexto, el comunicado indicó que una de las ruedas del tren de aterrizaje principal derecho terminó sobre el terreno natural ubicado junto a la pista.

La supervisión del hecho por parte de los organismos correspondientes busca determinar las circunstancias del desperfecto técnico que afectó a la aeronave. Por el momento, la información difundida por el Gobierno provincial señala que el episodio no ocasionó lesiones ni daños materiales.