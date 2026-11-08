Jalil participó de la bienvenida al papa León XIV en el Palacio Libertad

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y la primera dama, Silvana Ginocchio, participaron del acto de bienvenida al papa León XIV, realizado en el Palacio Libertad, en el marco de la visita del Pontífice a la Argentina.

Tras el encuentro, el mandatario compartió un mensaje en sus redes sociales, donde expresó su satisfacción por haber acompañado la llegada del Papa y destacó algunos de los conceptos centrales de su discurso.

"Fue un gran honor acompañar la llegada del papa León XIV a la Argentina y participar del encuentro en el Palacio Libertad. Su mensaje nos invita a reflexionar sobre el país que estamos construyendo: una Argentina donde la economía esté al servicio de las personas, el desarrollo llegue a todas las comunidades y el diálogo y el respeto por las instituciones estén por encima de nuestras diferencias", manifestó.

La referencia a Mamerto Esquiú

Jalil también se refirió a la mención que hizo el presidente Javier Milei al beato catamarqueño Fray Mamerto Esquiú durante su discurso ante el Pontífice. El gobernador consideró que fue un momento especialmente significativo por el vínculo del religioso con la historia institucional del país.

"Como catamarqueño, fue especialmente significativo escuchar la referencia del presidente Javier Milei a nuestro beato Fray Mamerto Esquiú, el Orador de la Constitución, quien tuvo un papel fundamental en la organización de nuestra Nación. Su legado nos recuerda que Catamarca tiene una voz y una historia profundamente ligadas a la construcción del país. Y que hoy, como entonces, necesitamos trabajar por una Argentina federal, con oportunidades, justicia social y un futuro que incluya a todos", concluyó.

La participación del gobernador en el acto se produjo durante una jornada en la que la visita de León XIV generó repercusiones políticas e institucionales, tanto por el encuentro con las autoridades nacionales como por los mensajes del Papa sobre la economía, la democracia y el diálogo.