Villarruel recibió con emoción al papa León XIV: "Esperamos que sea un bálsamo para los argentinos"

La vicepresidenta Victoria Villarruel celebró este domingo la llegada del papa León XIV a la Argentina y manifestó su expectativa de que la visita represente un mensaje de esperanza para la sociedad, en medio de las dificultades que atraviesa el país.

«Estamos esperando que sea un bálsamo en un momento tan difícil para el pueblo argentino», afirmó la funcionaria en diálogo con TN.

«Con mucha emoción, como católica, como argentina, feliz de ver al papa León XIV en Argentina», expresó Villarruel al referirse a la llegada del líder de la Iglesia católica.

En ese sentido, destacó los valores que espera que transmita el Santo Padre durante su estadía: «Unidad, reconocer la dignidad del trabajo, el cuidado de las palabras, el amor al prójimo».

Las declaraciones se produjeron durante la primera jornada de actividades del Pontífice en el país, que contempla una agenda de encuentros religiosos e institucionales en distintos puntos de la Argentina durante los próximos días.