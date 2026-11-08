Milei recordó a Mamerto Esquiú y destacó su prédica en favor de la Constitución de 1853

El presidente Javier Milei recordó al beato Mamerto Esquiú durante el discurso que pronunció este domingo en el Palacio Libertad, en el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina. El mandatario destacó la intervención del religioso catamarqueño en el histórico Sermón de la Constitución de 1853 y recuperó su prédica en favor del cumplimiento de la ley y del orden constitucional.

«Fray Mamerto Esquiú quería que la Constitución sea la nave de la patria. Según decía, sin ley no hay patria ni verdadera libertad», expresó Milei ante el Pontífice, autoridades nacionales, integrantes del cuerpo diplomático, representantes del Poder Judicial y referentes de distintos sectores políticos.

El Presidente también sostuvo que «la Argentina liberal, republicana y constitucional, no nació contra la Iglesia, sino que fue bendecida por uno de sus clérigos», en referencia al papel que tuvo Esquiú luego de la sanción de la Constitución Nacional de 1853.

El recuerdo de Francisco y la bienvenida al Papa

Milei comenzó su intervención con un saludo al papa León XIV y a las autoridades presentes. Calificó como «un profundo honor» para él y para los argentinos recibir al Pontífice y consideró que su visita representa una oportunidad de alegría y reflexión para la sociedad, independientemente de las creencias religiosas.

«Por eso, me alegra ver a todo el arco político aquí, demostrando que hay motivos y ocasiones que van más allá de nuestras diferencias», afirmó.

Luego recordó a Jorge Bergoglio, el papa Francisco, a quien definió como «el argentino más importante de la historia» y el primer Pontífice latinoamericano.

«Su partida dejó un vacío enorme en todo nuestro pueblo, tanto para sus fieles como para quienes no pertenecen a la Iglesia», manifestó.

También destacó su generosidad y recordó el vínculo personal que mantuvo con él. «Francisco no es solo inmortal en los cielos, sino también en la tierra. Como alguien alguna vez dijo, la inmortalidad es una vida que sigue hablándonos después de la muerte», expresó.

Beato Mamerto Esquiú y la Constitución de 1853

Al referirse a los vínculos históricos entre la Iglesia católica y el Estado argentino, Milei recordó el contexto en el que se sancionó la Constitución Nacional, después de décadas de guerras civiles, y destacó la intervención de Mamerto Esquiú.

«En 1853, después de décadas de guerras civiles, la Argentina sancionó su Constitución. En ese momento central de nuestra historia, un joven fraile, el beato Mamerto Esquiú, subió al púlpito y le pidió a su pueblo que acompañara el nuevo orden constitucional y obedeciera la ley», relató.

El mandatario señaló que el sermón tuvo una repercusión significativa y que Justo José de Urquiza ordenó imprimirlo y distribuirlo.

La referencia recuperó uno de los episodios más representativos de la historia de Catamarca: la prédica de Esquiú en favor de la Constitución, que le valió un lugar destacado en la memoria política y religiosa del país.

La fe como fundamento de la vida en comunidad

En otro tramo de su discurso, Milei sostuvo que la Argentina es un país de «orgullosa historia católica», aunque también destacó la convivencia de distintos credos desde los primeros años de la nación.

A partir de esa idea, desarrolló una reflexión sobre el lugar de la espiritualidad y la fe en la sociedad. «La fe enaltece nuestras almas. Nos permite comprender y conectar con algo superior que nos fundamenta y nos sostiene», afirmó.

El Presidente consideró que la fe permite mirar más allá de las circunstancias inmediatas y encontrar fortaleza frente a las dificultades. «Todas las virtudes proceden de esta piedra angular: sin la fe, estamos perdidos en el mundo. El futuro se nos aparece como incierto y amenazante», expresó.

También sostuvo que el pueblo argentino es «un pueblo de fe» y que esa condición permite conservar la esperanza ante la adversidad.

El pedido de Milei al papa León XIV

Sobre el final de su intervención, el mandatario afirmó que la visita del Pontífice trasciende las diferencias políticas y convocó a los argentinos a reconocer los aspectos que los unen.

«Esta visita trasciende diferencias y divisiones temporales. Nos tiene que reunir a todos los argentinos para que podamos mirar hacia adentro, hacia lo que nos hace humanos. Al hacerlo, reconoceremos que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa», sostuvo.

Además, aseguró que el Gobierno continuará tomando decisiones de acuerdo con sus convicciones y con los valores que, según expresó, la Iglesia ha custodiado.

Finalmente, le pidió al Papa que rece por el país: «Honremos la memoria y protejamos el legado de quienes ya no están, mejoremos sostenidamente la vida de quienes hoy están presentes y aseguremos el futuro de quienes aún no han llegado. Santidad, gracias por venir. Quiero pedirle únicamente que rece por la Argentina como lo hacemos nosotros».