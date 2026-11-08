León XIV recordó a Francisco en su primera visita a la Argentina: "Vengo a la patria donde él comenzó la historia"

En su primer discurso en la Argentina, el papa León XIV recordó a Francisco y destacó el significado especial de visitar el país donde nació y creció su antecesor. El Pontífice sostuvo que su llegada representa un recorrido inverso al que hizo Jorge Bergoglio cuando asumió al frente de la Iglesia católica en 2013.

"Vengo a la patria donde el Papa Francisco comenzó una historia que después habría de entrelazarse con la de toda la Iglesia", expresó durante su intervención en el Palacio Libertad.

El líder de la Iglesia católica hizo referencia al vínculo que Francisco mantuvo con la Argentina durante su pontificado, pese a que nunca regresó al país desde su elección. "Mi llegada a esta tierra tiene, para mí, un significado particular. Durante 12 años, la Iglesia universal escuchó la voz de un Pontífice argentino que llevó consigo, en la memoria y en el corazón, los lugares, las personas y la fe que aquí recibió", señaló León XIV.

Y agregó: "Hoy, al sucederle en el ministerio petrino, recorro en cierto modo el camino inverso y vengo a la patria donde el Papa Francisco comenzó una historia que después habría de entrelazarse con la de toda la Iglesia".

León XIV destacó las raíces argentinas de Francisco

En su mensaje, el Pontífice vinculó su visita con la historia personal de Jorge Bergoglio y con las generaciones de argentinos que contribuyeron a construir la identidad del país.

"Acercarme a la tierra en la que él creció es también acercarme a una historia mucho más amplia, hecha de generaciones de hombres y mujeres que, antes y después de él, han recibido esta patria y han dejado en ella algo de sí mismos", sostuvo.

En ese sentido, reconoció la diversidad de los orígenes de la sociedad argentina y mencionó especialmente a los pueblos originarios. "Algunos nacieron aquí, otros llegaron desde lejos y encontraron aquí un hogar, otros pertenecen a pueblos originarios que preceden a toda la nación", expresó.

También destacó la capacidad de la sociedad para integrar distintas experiencias y sobreponerse a las dificultades. Según afirmó, de ese encuentro entre historias diversas se fue formando un pueblo que supo abrir sus puertas, recibir a quienes llegaban y conservar, incluso en tiempos difíciles, la capacidad de levantarse y seguir adelante.

"Todos han contribuido a la Argentina que hoy tengo la alegría de visitar", añadió.

El mensaje a los argentinos y la referencia a la Virgen de Luján

León XIV también recordó a Francisco al referirse a Nuestra Señora de Luján y recuperó una frase que su antecesor había dedicado a los argentinos en un videomensaje de septiembre de 2016.

"Mi pensamiento se dirige finalmente a Nuestra Señora de Luján, custodia silenciosa de su memoria. Ante su imagen han acudido generación tras generación madres y padres, trabajadores, jóvenes y ancianos de todos los rincones del país, llevando consigo las preocupaciones y las esperanzas de su tiempo. A esas oraciones quiero unir hoy también la mía", expresó.

A continuación, retomó las palabras de Francisco: "Que el Señor los haga crecer como pueblo".

"Se lo pido al Señor de corazón, por intercesión de María Santísima de Luján. Que ella siga velando por esta tierra, cuide de cada uno de sus hijos y los mantenga siempre cerca de Jesús", concluyó.

La visita de León XIV tiene un significado particular por tratarse de la primera de un Papa a la Argentina desde 1987, cuando Juan Pablo II realizó su segundo viaje al país.

Francisco fue elegido pontífice el 13 de marzo de 2013 y permaneció al frente de la Iglesia católica hasta su muerte, el 21 de abril de 2025. Durante su pontificado realizó numerosos viajes internacionales, pero nunca regresó a su país natal.

León XIV, elegido como su sucesor en mayo de 2025, retomó ese vínculo en su primer mensaje en territorio argentino y puso el foco en la historia, la diversidad y la fe de la sociedad en la que se formó el primer Papa latinoamericano.