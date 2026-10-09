Jalil recorrió la Feria del Libro, dialogó con estudiantes y destacó la importancia de leer

El gobernador Raúl Jalil visitó este viernes por la mañana la 18° Feria Provincial del Libro, que se desarrolla en el Predio Ferial Catamarca, en una recorrida que incluyó actividades con niños y niñas, encuentros con representantes del sector editorial y la participación en propuestas impulsadas por estudiantes de establecimientos educativos de la provincia.

Durante la visita, el mandatario recorrió los distintos espacios que integran esta edición de la Feria, conoció las publicaciones y propuestas literarias exhibidas en los stands de librerías y editoriales, presenció parte de un conversatorio protagonizado por alumnos de Singuil y participó de una entrevista en el espacio de streaming del Ministerio de Educación.

La actividad permitió reunir, en un mismo recorrido, diferentes expresiones vinculadas con la lectura, la producción editorial y la participación de las comunidades educativas. Los espacios destinados a las infancias, los stands de libros y las presentaciones realizadas por estudiantes formaron parte de la agenda que Jalil compartió durante su permanencia en el Predio Ferial.

El Gobernador fue recibido por la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán, y la secretaria de Gestión Cultural, Laura Maubecín, quienes lo acompañaron en distintos tramos de la visita.

Encuentro con niños y niñas en el espacio infantil

Uno de los primeros puntos del recorrido fue el espacio destinado a las infancias. Allí, Jalil compartió un momento con los chicos, conversó con ellos, les entregó presentes y se tomó fotografías antes de continuar hacia el pabellón central.

La visita al sector infantil formó parte de una recorrida más amplia por las propuestas que ofrece la Feria, que incluye actividades orientadas a distintos públicos. La presencia de niños y niñas en este espacio se integra a una programación que contempla iniciativas específicas para las infancias, además de presentaciones literarias, talleres y encuentros con autores.

Luego de esa primera parada, el mandatario siguió su recorrido junto a las funcionarias provinciales y se dirigió a los stands del pabellón central, donde se encuentran las librerías y editoriales que participan de la presente edición.

Diálogo con libreros, autores y editoriales

En el pabellón central, Jalil dialogó con libreros, autores y representantes de editoriales acerca de las publicaciones que forman parte de esta edición de la Feria. Durante ese intercambio, conoció las distintas propuestas literarias que se exhiben y se interiorizó sobre los libros presentes en los espacios de exposición.

La recorrida por los stands constituyó otro de los momentos de la visita, en contacto directo con quienes participan de la actividad editorial y con las obras que integran la oferta disponible para los visitantes.

Durante su paso por el pabellón, el Gobernador también se detuvo a escuchar parte del conversatorio "Entre pizarrones y carpetas, mis pensamientos", a cargo de alumnos de una escuela de Singuil. La propuesta estudiantil formó parte de las actividades que se desarrollan en el marco de la Feria y sumó la participación de jóvenes de esa localidad a la programación cultural.

Estudiantes secundarios

La visita continuó en el stand del Ministerio de Educación, un espacio en el que establecimientos educativos de distintos puntos de Catamarca presentan sus trabajos y proyectos.

Allí, Jalil participó de una entrevista vía streaming junto a Daiana Roldán y a la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria. La conversación fue realizada por estudiantes de nivel secundario del Instituto Enrique Guillermo Hood, quienes estuvieron a cargo de las preguntas en el espacio de transmisión.

Durante la entrevista, el Gobernador se refirió a la importancia de estudiar y de formarse en nuevas tecnologías. Al mismo tiempo, planteó la necesidad de recuperar la lectura de libros y los espacios de encuentro cara a cara.

De este modo, la conversación abordó diferentes aspectos vinculados con la educación y las formas de acceder al conocimiento, al poner en relación la formación en nuevas tecnologías con la lectura y la importancia de los encuentros presenciales.

La participación de los estudiantes del Instituto Enrique Guillermo Hood se sumó así a las propuestas educativas que forman parte de la Feria, donde distintas instituciones de la provincia presentan sus experiencias y proyectos y encuentran un espacio para compartir sus trabajos con el público.

Un libro de Germán Burmeister para su biblioteca personal

Antes de retirarse del Predio Ferial, Jalil eligió una obra para incorporar a su biblioteca personal: "Catamarca y sus alrededores: viaje a Copacabana", de Germán Burmeister, publicada por Editorial Prometeo.

La elección se produjo durante una visita en la que el mandatario recorrió los stands y conversó con representantes del sector editorial sobre las publicaciones disponibles. El libro seleccionado se sumará a su colección personal. Durante la jornada, Jalil también contó que es un ávido lector y recomendó a quienes visiten la Feria llevarse alguna obra dedicada a Fray Mamerto Esquiú, a quien definió como una de las figuras más destacadas de la historia catamarqueña.

La recomendación se incorporó a los intercambios mantenidos durante la recorrida, en la que los libros, los autores y las propuestas editoriales ocuparon un lugar central.

La Feria continuará hasta el domingo con entrada gratuita

La 18° Feria Provincial del Libro continuará hasta el domingo en el Predio Ferial Catamarca, bajo el lema "De la idea a la palabra: los recorridos de la expresión".

La programación contempla presentaciones de libros, charlas, talleres, actividades para las infancias y espacios dedicados a editoriales y librerías. La propuesta reúne así diferentes alternativas para quienes deseen acercarse a las publicaciones, participar de las actividades culturales y conocer los trabajos que se presentan durante esta edición.

Para el cierre del fin de semana, los horarios previstos son los siguientes:

Sábado 10 de octubre: de 15 a 21.

Domingo 11 de octubre: de 15 a 21.

Lugar: Predio Ferial Catamarca.

Entrada: libre y gratuita.

Con su visita, Jalil recorrió los principales espacios de la Feria, mantuvo contacto con representantes del sector editorial y compartió actividades con niños, niñas y estudiantes. La jornada incluyó, además, un intercambio sobre la importancia de estudiar, la formación en nuevas tecnologías y la recuperación de la lectura de libros y de los espacios de encuentro cara a cara, junto con la elección de una obra para su biblioteca personal y la recomendación de lecturas sobre Fray Mamerto Esquiú.