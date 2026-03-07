Javier Milei fortalece alianza con Donald Trump en la cumbre "Escudo de las Américas"

El presidente Javier Milei participó esta tarde en la cumbre "Escudo de las Américas", celebrada en Florida, donde ratificó su alianza política con su par norteamericano Donald Trump. La presencia del mandatario argentino refleja un acercamiento estratégico con la Casa Blanca, y evidencia la intención de posicionar a Argentina como un actor central dentro de la nueva arquitectura de seguridad y cooperación hemisférica.

Según el Gobierno argentino, la cumbre reunió a 12 mandatarios latinoamericanos con el objetivo de "promover estrategias que frenen la interferencia extranjera en nuestro hemisferio, combatan el crimen organizado y el narcotráfico, y den respuesta a la problemática de la inmigración ilegal". Esta declaración subraya la prioridad regional de seguridad, control de fronteras y lucha contra los cárteles de droga, en línea con la agenda impulsada desde Washington.

A través de sus redes sociales, el Ejecutivo precisó que la iniciativa busca "promover la libertad, la seguridad y la prosperidad" en todo el continente americano. La participación de Milei no solo refuerza el vínculo bilateral con Estados Unidos, sino que también posiciona a Argentina como un socio estratégico en una coalición que trasciende las fronteras nacionales.

"Escudo de las Américas": estrategia y despliegue militar

El movimiento estratégico Escudo de las Américas se plantea como una respuesta integral a las amenazas transnacionales del narcotráfico y el crimen organizado. Según lo expresado durante la cumbre, el despliegue de fuerza constituye la herramienta central de esta política hemisférica.

Donald Trump enfatizó la relevancia de la acción militar directa, estableciendo un paralelismo con las operaciones de Estados Unidos contra ISIS en Medio Oriente: "La única forma de derrotar a nuestros enemigos es apelando a nuestros aparatos militares". Esta declaración reafirma la visión de una estrategia basada en la presión y la intervención activa, dejando en claro el enfoque contundente que busca implementar Washington en la región.

Participación regional: un frente unido

El encuentro contó con la presencia de los siguientes líderes latinoamericanos:

Rodrigo Paz (Bolivia)

José Antonio Kast (presidente electo de Chile)

Rodrigo Chaves (Costa Rica)

Luis Abinader (República Dominicana)

Daniel Noboa (Ecuador)

Nayib Bukele (El Salvador)

Mohamed Irfaan Ali (Guyana)

Nasry Asfura (Honduras)

José Raúl Mulino (Panamá)

Santiago Peña (Paraguay)

Kamla Persad-Bissessar (primera ministra de Trinidad y Tobago)

Esta amplia participación evidencia un consenso regional en torno a la seguridad y la estabilidad hemisférica, y refleja el interés compartido en abordar de manera coordinada los desafíos del narcotráfico y la inmigración irregular.

México, foco de tensión y alertas

La cumbre también puso de manifiesto la renovada beligerancia de Washington hacia México. Donald Trump calificó al país como el "epicentro de los cárteles" y manifestó la necesidad de intervenir de manera directa: "Vamos a hacer lo necesario para detenerlos; los cárteles están manejando México y no podemos permitir eso".

Si bien Trump mantiene un vínculo personal cordial con la presidenta Claudia Sheinbaum, su mensaje fue contundente en términos de política de seguridad, dejando claro que la acción estadounidense no descansa en la diplomacia tradicional, sino en la implementación de medidas activas para frenar el narcotráfico en territorio mexicano.

Argentina en el centro de la agenda hemisférica

La asistencia de Javier Milei a la cumbre simboliza la sintonía política con Estados Unidos y la consolidación de Argentina como un socio estratégico en América Latina. El presidente argentino se sitúa como un actor clave en la construcción de esta coalición, que busca unir a los países del continente en torno a la seguridad, la libertad y la prosperidad, bajo un enfoque que combina diplomacia y despliegue militar.