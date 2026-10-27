Milei llega a Catamarca: la agenda oficial de la visita presidencial

El presidente Javier Milei llegará este martes a Catamarca para desarrollar una agenda que combinará actividades partidarias con una visita de gestión vinculada con la actividad minera. Según el cronograma oficial difundido por La Libertad Avanza, el mandatario partirá a las 17 desde Buenos Aires y tiene previsto arribar a la provincia a las 18.50, donde será recibido por el gobernador Raúl Jalil con un cordón de honor.

La llegada está prevista en el Aeropuerto Felipe Varela, desde donde el jefe de Estado se trasladará al Hotel Casino, lugar en el que se hospedará y mantendrá un encuentro con dirigentes y militantes libertarios de distintos puntos de la provincia.

La visita tiene un componente particular: será la primera vez desde que asumió la Presidencia que Milei pase la noche en una provincia del interior. Hasta ahora, sus recorridas por el resto del país habían sido viajes de ida y vuelta durante la misma jornada, sin pernoctar fuera de Buenos Aires.

La comitiva presidencial estará integrada, entre otros, por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y presidenta de La Libertad Avanza, y Diego Santilli, ministro del Interior. La agenda contempla una primera actividad de carácter partidario y una segunda jornada centrada en la expansión de la producción de litio en Catamarca.

Encuentro con dirigentes y militantes

La primera actividad de Milei en la provincia será en el Hotel Casino, donde se reunirá con militantes, dirigentes y referentes de La Libertad Avanza. El encuentro contará con la participación de Karina Milei y del diputado provincial Federico Lencina, titular del espacio libertario en Catamarca, además de legisladores y representantes del interior provincial.

De acuerdo con la convocatoria partidaria, el objetivo es que el Presidente tenga un "contacto directo" con la estructura local y conozca "de primera mano" el trabajo que el espacio viene desarrollando en la provincia.

La reunión se inscribe en la agenda política de la visita y permitirá congregar a representantes de distintos sectores de la organización libertaria en Catamarca. La presencia de dirigentes del interior provincial forma parte de la convocatoria, que busca reunir a la estructura local en torno a la visita presidencial.

Una vez finalizada la actividad partidaria, Milei permanecerá en el hotel durante la noche. El miércoles por la mañana retomará la agenda con un traslado hacia el Salar del Hombre Muerto, donde encabezará junto a Jalil el acto de inauguración de las nuevas plantas de producción de carbonato de litio del Proyecto Fénix.

El miércoles, viaje al Salar del Hombre Muerto

La segunda jornada estará centrada en la actividad minera. Según el cronograma difundido, a las 8 del miércoles el Presidente y su comitiva partirán en un avión Hércules de la Fuerza Aérea con destino al Salar del Hombre Muerto, ubicado en el límite entre Catamarca y Salta, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar.

A las 9.20 está previsto el traslado hacia la planta de Rio Tinto, donde la comitiva será recibida por el director ejecutivo global de la compañía, Simon Trott, y el gerente general de Rio Tinto Argentina, Ignacio Costa.

Durante la visita, Milei y los integrantes de la delegación recorrerán las instalaciones y el sector destinado a la producción de carbonato de litio. La actividad culminará con el acto oficial de inauguración de las nuevas plantas, previsto para las 11, en el marco del Día del Minero y de la expansión del Proyecto Fénix.

El recorrido tendrá como eje la ampliación de la capacidad productiva de una operación minera que ocupa un lugar central dentro de los activos de Rio Tinto en la Argentina. La presencia del Presidente y del gobernador Jalil en el salar también dará visibilidad institucional a una inversión vinculada con el desarrollo de la industria del litio.

Proyecto Fénix

El Proyecto Fénix es la operación de litio más antigua del país y constituye el principal activo de Rio Tinto en la Argentina. La compañía angloaustraliana incorporó el proyecto en 2025, cuando compró Arcadium Lithium, empresa que había surgido de la fusión de Livent y Allkem.

Antes de la ampliación, Fénix contaba con una capacidad instalada de aproximadamente 30.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente. La nueva etapa, identificada como Fase 1B, sumará alrededor de 10.000 toneladas adicionales.

La expansión forma parte de un proyecto de inversión que recibió aprobación para incorporarse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. En abril, el Ministerio de Economía autorizó mediante la Resolución 431/2026 la incorporación de esta etapa al RIGI, por un monto de 251 millones de dólares.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, había anunciado un desembolso total de 530 millones de dólares para la expansión. De esta manera, la inauguración de las nuevas plantas se vincula con un proceso de ampliación que busca incrementar la capacidad productiva de la operación.

La visita presidencial permitirá recorrer las instalaciones y participar del acto de inauguración en el marco del Día del Minero, con la expansión del Proyecto Fénix como eje de la actividad oficial.

La apuesta del Gobierno por el litio y el RIGI

La presencia de Milei en el Salar del Hombre Muerto también tiene un significado político y económico para el Gobierno nacional. El litio y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) son dos de las herramientas que la Casa Rosada busca mostrar como señales de llegada de inversiones al país.

En ese contexto, la participación de Rio Tinto adquiere relevancia por tratarse de una de las compañías mineras más grandes del mundo. La ampliación de Fénix y la inauguración de las nuevas plantas permiten al Gobierno poner el foco en un proyecto de producción de litio que cuenta con una inversión incorporada al régimen de incentivos.

Para Jalil, la actividad representa también una oportunidad de mostrar el papel de Catamarca en el desarrollo minero. El gobernador, de origen peronista, se convirtió en uno de los aliados provinciales más firmes del oficialismo en el Congreso, mientras que la minería constituye el eje de su estrategia económica para la provincia.

La presencia conjunta del Presidente y el mandatario catamarqueño en el acto del miércoles reunirá, así, dos dimensiones de la agenda: la apuesta nacional por las inversiones y el lugar de la actividad minera dentro de la economía provincial.

Regreso a Buenos Aires después del acto

Una vez finalizada la inauguración, la comitiva presidencial continuará el viaje hacia Salta. El cronograma establece que a las 12.10 el Presidente y sus acompañantes partirán en el Hércules desde el Salar del Hombre Muerto.

El arribo al Aeropuerto Internacional de Salta "General Martín Miguel de Güemes" está previsto para las 12.40. Desde allí, Milei viajará hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con llegada programada a la Aerostación Militar Aeroparque a las 14.10.

De acuerdo con la agenda difundida, la visita a Catamarca combinará el encuentro con la militancia libertaria durante la tarde del martes y la actividad minera del miércoles por la mañana. El mandatario se hospedará en la capital provincial y luego se trasladará al salar para participar de la inauguración de las nuevas plantas de carbonato de litio.

La primera noche de Milei en una provincia del interior desde su llegada a la Presidencia marcará una particularidad de esta recorrida, que tendrá como punto central la expansión del Proyecto Fénix y la participación de Rio Tinto en la producción de litio en Catamarca.