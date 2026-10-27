Norte Grande tendrá más cobertura de subsidios eléctricos

El Norte Grande Argentino contará con una mayor cobertura de subsidios eléctricos a partir de la oficialización de un nuevo esquema de consumos subsidiados destinado a las regiones del país caracterizadas por sus temperaturas cálidas y muy cálidas. La decisión, concretada este 27 de octubre, representa una respuesta a un pedido sostenido por las provincias del Noroeste Argentino (NOA) y del Nordeste Argentino (NEA), que plantearon la necesidad de adecuar la asistencia energética a las condiciones climáticas de sus territorios.

La medida fue establecida mediante la Resolución 300/2026 de la Secretaría de Energía de la Nación, publicada en el Boletín Oficial. Su implementación busca ajustar los bloques de consumo eléctrico subsidiado a las necesidades reales de los hogares que deben afrontar temperaturas elevadas durante buena parte del año.

El nuevo esquema fue acordado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los gobernadores, en respuesta a las gestiones realizadas desde la región. El entendimiento apunta a contemplar las diferencias existentes entre las distintas zonas climáticas del país y reconocer que las condiciones ambientales inciden directamente en las necesidades de consumo de energía de las familias.

De esta manera, el régimen incorpora criterios específicos para las localidades clasificadas como cálidas y muy cálidas, con bloques de consumo diferenciados según las características de cada zona y la época del año.

Los bloques de consumo subsidiado

Uno de los aspectos centrales de la resolución es la modificación de los volúmenes mensuales de electricidad contemplados dentro del esquema de subsidios. Los bloques establecidos varían de acuerdo con la clasificación climática de cada localidad y contemplan un refuerzo durante los meses de temperaturas más elevadas.

Para las zonas clasificadas como muy cálidas, el régimen dispone un bloque subsidiable de 500 kilovatios hora (kWh) mensuales entre noviembre y abril. Durante el resto del año, el volumen previsto será de 300 kWh por mes.

En tanto, para las zonas cálidas, el esquema contempla un bloque de 300 kWh mensuales, con una ampliación a 370 kWh durante diciembre, enero y febrero. Esta diferenciación permite establecer mayores volúmenes de consumo subsidiado en los períodos en los que las condiciones climáticas requieren una mayor utilización de electricidad en los hogares.

Los bloques previstos por la resolución quedan organizados de la siguiente manera:

Zonas muy cálidas: 500 kWh mensuales entre noviembre y abril.

Zonas muy cálidas durante el resto del año: 300 kWh mensuales.

Zonas cálidas: 300 kWh mensuales.

Zonas cálidas durante diciembre, enero y febrero: 370 kWh mensuales.

Estos parámetros se aplican a los usuarios residenciales que reúnen las condiciones de acceso al régimen nacional de subsidios. Por lo tanto, la aplicación del beneficio depende tanto de la clasificación climática correspondiente a cada localidad como de la situación de los hogares dentro del sistema nacional.

Diez provincias alcanzadas por la medida

La decisión tiene alcance regional y comprende áreas pertenecientes a las diez provincias que integran el Norte Grande. El nuevo esquema contempla localidades de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.

La aplicación no se establece de manera uniforme para todas las localidades, sino que corresponde a la clasificación climática de cada territorio. A su vez, los hogares deben reunir las condiciones exigidas para acceder al régimen de subsidios eléctricos.

Este criterio permite diferenciar las necesidades de consumo dentro de una misma región y adecuar los bloques subsidiables a las características climáticas específicas. La resolución, en ese sentido, incorpora una consideración particular para los territorios donde las temperaturas elevadas generan una mayor demanda de energía destinada a la refrigeración de los ambientes.

El alcance regional de la medida refleja las gestiones conjuntas impulsadas por las provincias del NOA y el NEA, que sostuvieron la necesidad de contar con un esquema que reconociera las condiciones particulares del norte argentino.

El impacto de las altas temperaturas en el consumo familiar

La ampliación de los bloques subsidiables responde a una realidad planteada de manera conjunta por las provincias: las altas temperaturas generan necesidades indispensables de refrigeración y aumentan el consumo eléctrico de los hogares.

En las zonas cálidas y muy cálidas, las condiciones ambientales requieren que las familias utilicen energía para atender sus necesidades de refrigeración durante períodos prolongados. Esta situación incide en los niveles de consumo residencial y constituye uno de los argumentos centrales para establecer bloques diferenciados dentro del sistema de subsidios.

La decisión nacional reconoce esa particularidad climática y busca que los volúmenes de consumo contemplados por el régimen respondan de manera más adecuada a las necesidades de los usuarios residenciales.

La incorporación de estos criterios representa un avance hacia una distribución más equitativa de la asistencia energética, al considerar que las condiciones de consumo no son iguales en todas las regiones del país. De este modo, la clasificación climática pasa a desempeñar un papel determinante en la definición de los bloques subsidiables previstos para los hogares alcanzados.

Los antecedentes técnicos y las gestiones provinciales

La Resolución 300/2026 incorpora como antecedentes las presentaciones realizadas por las provincias y por entidades representativas de las zonas cálidas y muy cálidas. También contempla información técnica vinculada con el comportamiento de la demanda eléctrica.

Estos elementos forman parte de los fundamentos considerados para establecer el nuevo esquema de consumo subsidiado. Las presentaciones provinciales expresaron la necesidad de revisar los parámetros aplicados a los usuarios residenciales de las regiones con temperaturas elevadas, mientras que la información técnica aportó referencias sobre el comportamiento de la demanda energética.

La medida se enmarca así en un proceso de gestiones sostenidas por los gobiernos provinciales, que plantearon de manera conjunta la importancia de contemplar las particularidades climáticas del Norte Grande dentro de la política nacional de subsidios eléctricos.

El acuerdo alcanzado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los gobernadores permitió traducir ese planteo regional en una disposición oficial, con criterios específicos para las zonas cálidas y muy cálidas.