Javier Milei volvió a atacar a diputados y gobernadores: Son la mugre de la política

El presidente Javier Milei sostuvo este desde Roma que no está "dispuesto a hacer política de manera mugrosa, corrupta y perversa”.



"Yo no voy a negociar la meta del déficit cero, el saneamiento del Banco Central e ir liberando el mercado de cambio. Voy a exterminar la inflación y la inseguridad y voy a ir dejando en evidencia a los políticos corruptos", dijo Milei en declaraciones a radio Mitre desde Roma.



El presidente Javier Milei cuestionó a los gobernadores, les pidió que "dejen de gastar en recitales” y se refirió en particular al mandatario de Córdoba, Martín Llaryora, a quien le solicitó que "deje de pautar en medios para que hablen bien de él”.



Desde la capital italiana, donde se encuentra en visita oficial, Milei denunció además que "un dirigente de la UCR me ofreció votar la ley a cambio de cargos”, en referencia a las negociaciones en el Congreso por la ley "Bases".



El Presidente consideró que "lo que pasó con la ley Bases" en el Congreso es "fabuloso", ya que dejó en "evidencia quienes quieren el cambio y quienes quieren seguir robando con la política".



"Dejé en evidencia que son unos delincuentes, generamos un ordenamiento ideológico, quiénes están a favor de la libertad y quiénes en el curro de la política. La gente pudo ver con claridad quiénes son los delincuentes y quiénes quieren sacar el país adelante", dijo.