Juan Denett cargó contra el diputado Diego Figueroa y lo calificó de "machirulo

El diputado provincial por el Frente de Todos, Juan Denett salió al cruce del opositor Diego Figueroa (PRO-JxC) presentó una iniciativa para prohibir “el uso en documentos oficiales en establecimientos educativos del comúnmente denominado 'lenguaje inclusivo', en cualquiera de sus formas (x, e, @, etc.), empleado a para reemplazar el uso de la letra 'o' cuando es utilizado en un sentido genérico”.



“El nuevo Diputade Diego Figueroa es el clásico estereotipo de intento de machirulo. El pichón de gorila exhibe pavoneándose su lomo plateado pintando con tiza, un triste vestigio de una sociedad patriarcal que intenta prohibir y oprimir a la diversidad de expresiones en un proyecto de ley, cual ensalada de opresiones, apunta primero a las escuelas y después a todes les Poderes del Estado. No es raro que la derecha busque oprimir y recortar ideas, lo que el Diputade no sabe es que aunque se intente cortar a todes les retoños, en la primavera siempre nacen les flores", señaló Denett, al defender la decisión de la diputada oficialista Adriana Díaz (PI-FT), quien presentó un proyecto para “incorporar el uso de Lenguaje No Sexista en la redacción de documentos oficiales de la Administración Pública Provincial” del Gobierno.

Además, el legislador sostuvo que, "el lenguaje es algo dinámico, que evoluciona con las sociedades, adecuándose de generación en generación a aforismos y modismos por regiones. No podemos seguir supeditados cómo algunes pretenden hacerlo a la Real Academia Española, que define por ejemplo al término concejala como la mujer del concejal. Pleno año 2021 y pretender seguir principios retrógrados es algo ilógico".



"Intentar oprimir el lenguaje inclusivo demuestra la falta de sensibilidad por la inclusión y la diversidad, pone de manifiesto el odio cultural que profesa el patriarcado en contra de la igualdad de género. Este es el claro y triste ejemplo del producto de la sociedad patriarcal y tradicionalista en la que vivimos, sociedad que debemos decontruir para evolucionar a una sociedad más igualitaria y libre de violencia machista, una sociedad más empatica, con un mejor manejo y gestión de las emociones en las personas, con mayores índices de tolerancia a la frustración, una sociedad en la que las mujeres estén empoderadas por naturaleza, y no por años de lucha colectiva contra los golpes y las muertes que les produce el patriarcado, una sociedad en la que la diversidad sea la cohesión de culturas y expresiones por un futuro mejor para todes", añadió el diputado .



Para Denett, esto demuestra que, “el único camino para la deconstrucción y para poder lograr la transformación cultural que necesitamos, esta en la Educación. Educar con una fuerte base en ESI en los tres niveles escolares, con material pedagógico adaptado a cada edad, esto ayuda a prevenir y cortar con abusos sexuales intrafamiliares que lamentablemente se dan producto del patriarcado".





Por último, Denett instó a, "educar con perspectiva de género desde el nivel secundario, terciarios y con la capacitación en la Ley Micaela para romper con los estereotipos patriarcales que traemos implícitamente en la crianza de esta sociedad. Espero que el Diputade Figueroa tan defensor de la República y libertario apegado a las leyes, realice la Capacitación en perspectiva de género, que desde la adhesión por ley de nuestro provincia a la Ley Micaela, es obligatoria en los tres Poderes del Estado”, finalizó.