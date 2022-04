Juan Manzur: Hoy la instrucción que tenemos del Presidente es no hablar de política

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, afirmó este jueves que tiene la "instrucción" del presidente Alberto Fernández de "no hablar de política". El funcionario hizo estas declaraciones en la puerta de la Casa Rosada, donde fue consultado por las candidaturas de cara a las elecciones del próximo año.

"Hoy la instrucción que tenemos del Presidente es no hablar de política y estar abocados a la gestión ", respondió Manzur ante una consulta sobre las elecciones del año próximo, y, tras señalar que "falta mucho tiempo, va a correr mucha agua todavía bajo el puente", pidió "no apresurar los tiempos".



"Lo importante es que el Gobierno siga adelante con las políticas publicas y llevar soluciones a todos los argentinos y en particular a los más vulnerables", añadió.



Por otro lado, informó que en su primera actividad del día se reunirá con los ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro; de Ciencia, Daniel Filmus; y de Agricultura, Julián Domínguez y ocho gobernadores, entre otros, que integrarán la delegación argentina que viaja mañana a Israel, para llevar adelante una agenda de cooperación en desarrollo científico tecnológico, entre otros temas.



En otro orden, al ser consultado sobre la conformación de un interbloque del FDT en el Senado, reiteró que "es una decisión parlamentaria de nuestro bloque y se ha dado dentro de los márgenes legales", con lo cual, "estamos de acuerdo".



"Siempre en un espacio como el nuestro hay diferencias y eso es sano, es bueno", expresó al ser consultado sobre las distintas posturas dentro de la coalición gobernante.



En materia económica afirmó que la inflación "es un problema global" que "está golpeando en todos lados" y lo hace en particular en una economía tan debilitada como la Argentina" donde "tiene un mayor impacto".



"Por lo cual, el desafío es que en los próximos meses este indicador vaya descendiendo", finalizó Manzur.