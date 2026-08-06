Juez reconoció errores en la defensa del capítulo sobre Tierras: "Lo defendimos mal"

En la previa de la sesión destinada a debatir la Ley de Propiedad Privada, el senador de La Libertad Avanza, Luis Juez, realizó una autocrítica sobre la forma en que el oficialismo defendió el capítulo de la iniciativa referido a las tierras.

El legislador reconoció que el bloque encabezado por Patricia Bullrich cometió errores durante el tratamiento de ese apartado del proyecto y sostuvo que la estrategia utilizada no permitió transmitir adecuadamente el contenido de la propuesta. Según expresó, la defensa del capítulo resultó insuficiente y ello contribuyó a que el debate público quedara condicionado por interpretaciones que, a su entender, desviaron la discusión respecto del contenido de la iniciativa.

"Lo defendimos mal"

Durante declaraciones brindadas a Radio Rivadavia, Luis Juez afirmó que el oficialismo no logró sostener el debate en torno al capítulo vinculado a las tierras.

"Creo que lo defendimos mal, creo que nos faltó inteligencia y picardía", expresó el senador, al reconocer dificultades en la manera en que fue presentada y explicada la propuesta. En ese mismo análisis sostuvo que el bloque perdió el debate público sobre ese punto del proyecto y consideró que la discusión terminó marcada por consignas que modificaron el eje de la iniciativa.

Juez señaló que la comunicación utilizada durante el tratamiento del capítulo no permitió instalar con claridad los argumentos que respaldaban la propuesta.

La exclusión del capítulo 3

El senador explicó que finalmente se resolvió excluir el capítulo 3 de la iniciativa, apartado que establecía cambios en las condiciones de venta de tierras a extranjeros.

De acuerdo con sus declaraciones, esa decisión fue consecuencia de que el oficialismo perdió el debate político alrededor de ese punto. "Los campeones del relato instalaron un título horrible en un momento complejo, y se perdió la perspectiva de lo que estábamos discutiendo. Creo que lo defendimos mal, creo que nos faltó inteligencia y picardía", manifestó.

Con esas expresiones, el legislador sostuvo que el desarrollo de la discusión pública terminó desplazando el contenido del proyecto y condicionó el tratamiento del capítulo referido a las tierras.

Críticas al kirchnerismo

Durante la entrevista, Luis Juez también dirigió críticas al kirchnerismo, al que responsabilizó por instalar una interpretación que, según afirmó, terminó imponiéndose durante el debate.

En ese sentido sostuvo: "Los tipos (el kirchnerismo), los campeones de la mentira, te instalan un título. Ayer escuchaba a algunos senadores que decían: 'Van a vender, quieren vender la patria, la patria no se vende'".

El senador consideró que ese mensaje condicionó la discusión pública sobre la iniciativa y sostuvo que el oficialismo no logró responder de manera efectiva a esas afirmaciones.

El planteo sobre la legislación vigente

En el mismo tramo de sus declaraciones, el legislador hizo referencia a la normativa vigente relacionada con la adquisición de tierras. "Bueno, muchachos, con la ley actual, si un Estado extranjero quiere comprar tierras rurales, lo puede hacer", expresó.

A continuación, volvió a insistir en que el problema principal estuvo vinculado a la forma en que fue comunicada la propuesta. "No comunicamos bien las cosas, y, te agarran estos vándalos. Dimos mal la pelea", afirmó.

Con esas declaraciones, Luis Juez reiteró que el oficialismo no consiguió instalar su postura durante el debate sobre el capítulo de tierras y reconoció errores en la estrategia utilizada para defender el proyecto.

Un debate marcado por la comunicación

Las expresiones del senador estuvieron centradas en la manera en que se desarrolló la discusión política en torno al capítulo de la Ley de Propiedad Privada relacionado con las tierras.

A lo largo de sus declaraciones insistió en que la iniciativa perdió respaldo durante el debate debido a que, según su visión, el oficialismo no logró explicar correctamente el alcance de la propuesta ni responder a las críticas formuladas desde la oposición.

En ese contexto, vinculó la exclusión del capítulo 3 con la forma en que evolucionó la discusión pública y con la imposibilidad de sostener los argumentos oficiales frente a las objeciones planteadas.