"Jugamos contra los piratas usurpadores": el mensaje de Villarruel antes de la semifinal

En la antesala de la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección argentina e Inglaterra, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que calificó al seleccionado británico como "los piratas usurpadores", en referencia al reclamo histórico por la soberanía de las Islas Malvinas.

La titular del Senado eligió expresar públicamente su posición horas antes del encuentro que enfrentará a ambos seleccionados, un partido que, según manifestó, trasciende el plano estrictamente deportivo.

En su publicación sostuvo que el compromiso frente al conjunto inglés no representa un partido más para la Argentina y dejó en claro cuál es su mirada sobre el significado del enfrentamiento.

"No es un partido más"

En el mensaje difundido a través de sus redes sociales, Villarruel escribió: "Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más".

Con esas palabras, la vicepresidenta expresó que el duelo ante Inglaterra posee una carga simbólica especial y afirmó que no adoptaría una postura moderada frente a un encuentro que, desde su perspectiva, tiene un significado que excede el resultado deportivo. A lo largo de la publicación insistió en que enfrentar al seleccionado inglés representa una instancia distinta respecto de otros compromisos internacionales y remarcó que, para ella, el contexto histórico ocupa un lugar central en la interpretación del partido.

Mañana jugamos contra los piratas usurpadores.

No es un partido más.

No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores.

¡Aguante Argentina! Porque... — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026

La referencia a Malvinas, Maradona y Messi

Dentro del mismo mensaje, Victoria Villarruel profundizó el sentido que le otorgó al encuentro y vinculó el partido con distintos símbolos de la historia argentina.

La vicepresidenta afirmó que jugar frente a Inglaterra "siempre es algo más" y agregó: "es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores". De esa manera, relacionó el enfrentamiento con el reclamo por las Islas Malvinas, con la actuación de Diego Armando Maradona durante el Mundial de México 1986 y con la participación de Lionel Messi, quien, según indicó, disputa su última Copa del Mundo.

En esa construcción del mensaje, Villarruel unió referencias vinculadas con la historia, el deporte y la actualidad de la Selección argentina en el marco de una nueva semifinal mundialista frente al conjunto inglés.

Una postura sostenida sobre la cuestión Malvinas

La publicación también se inscribe dentro de la postura que la vicepresidenta ha mantenido respecto de la guerra de Malvinas y del reconocimiento a quienes participaron del conflicto bélico de 1982.

Según la información difundida, Victoria Villarruel es reconocida por sostener una posición firme y activa en todo lo relacionado con la causa Malvinas y con el reconocimiento a los veteranos del conflicto.

Ese contexto forma parte del marco desde el cual la vicepresidenta expresó su mensaje previo al encuentro entre Argentina e Inglaterra, estableciendo una relación directa entre el partido y el reclamo histórico por la soberanía de las islas.

El cierre del mensaje

La publicación concluyó con una arenga dirigida a la Selección argentina y al reclamo que mencionó a lo largo de su mensaje.

Villarruel escribió: "¡Aguante Argentina! ¡Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!".

Con esa frase cerró un mensaje que estuvo centrado en el enfrentamiento deportivo frente al seleccionado inglés y en la referencia al reclamo histórico por las Islas Malvinas.