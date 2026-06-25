Juicio por Maradona: una enfermera aseguró que "faltaban cosas para poder trabajar ante una urgencia"

Tres enfermeros que atendieron a Diego Armando Maradona durante su internación domiciliaria en el country San Andrés declararon este jueves en el juicio por la muerte del astro argentino. En el marco del debate oral y público por el supuesto homicidio simple con dolo eventual, uno de los aspectos centrales de la jornada estuvo vinculado al estado del paciente durante los días en que recibió atención en el domicilio ubicado en el lote N.° 45 del barrio cerrado, en la localidad de Benavídez, partido de Tigre.

Fuentes judiciales informaron que Tamara Débora Mansilla fue la primera testigo en declarar durante la jornada 22 del proceso. La enfermera respondió preguntas tanto de la fiscalía como de la defensa, aportando detalles sobre la dinámica de trabajo y los mecanismos de registro utilizados durante la internación domiciliaria.

El grupo de WhatsApp y las planillas médicas

Ante una consulta formulada por el fiscal Cosme Iribarren, Mansilla explicó que el grupo de WhatsApp denominado "Tigre" tenía un carácter "informal". En contraste, remarcó que las planillas médicas eran los documentos con validez para el seguimiento del paciente.

Según indicó durante su declaración, en esas planillas quedaba asentada información relevante para el tratamiento diario, entre ella:

Si el paciente permitía que se le tomaran los signos vitales.

Si ingería la medicación indicada.

La enfermera explicó además que desempeñaba el turno nocturno, entre las 23 y las 7 de la mañana, aunque aclaró que solamente estuvo una vez en esa función.

Durante su testimonio también afirmó que nunca vio una ambulancia en la vivienda del lote N.° 45 y señaló que toda la información vinculada con el tratamiento realizado en ese domicilio era referenciada a Nancy Edith Forlini, jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical. Asimismo, mencionó a la psiquiatra Agustina Cosachov como parte de la estructura vinculada a la atención del paciente.

"Lúcido plenamente"

Uno de los momentos destacados de la declaración de Mansilla se produjo al responder una pregunta formulada por el abogado Francisco Oneto, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque.

En ese contexto, la enfermera afirmó que Diego Armando Maradona se encontraba "lúcido plenamente", una definición que utilizó para describir el estado en que lo observó durante la atención brindada.

Además, hizo referencia a una anotación correspondiente al 13 de noviembre de 2020, en la que dejó constancia del desarrollo de aquella noche.

El registro señalaba:

"Durante la noche el paciente se presenta tranquilo con buen descanso, deambuló al baño acompañado en varias ocasiones".

Ese informe fue mencionado durante su declaración como parte de la documentación médica utilizada para registrar la evolución del paciente.

La declaración de Aldo Arnez Zenteno

El segundo enfermero convocado a declarar fue Aldo Arnez Zenteno, quien también prestó servicios durante la internación domiciliaria de Maradona en el country San Andrés.

En su exposición confirmó que dentro del chat de WhatsApp participaban Nancy Edith Forlini, a quien describió como "la voz cantante de ese grupo", y su coordinador, Mariano Perroni, otro de los acusados en la causa.

Su testimonio también aportó precisiones sobre la administración de la medicación. Según relató, los fármacos que debía consumir Maradona estaban pegados en una heladera sin firma, circunstancia que mencionó al describir el sistema utilizado para indicar el tratamiento.

Asimismo, sostuvo que existió un conflicto con Dahiana Madrid debido a que el ex futbolista no quería que lo revisaran, situación que, según explicó, generó dificultades vinculadas con los controles médicos.

Los mensajes registrados durante las guardias

Arnez Zenteno precisó que estaba a cargo de las guardias nocturnas correspondientes a los sábados y domingos.

Durante su declaración se incorporaron mensajes enviados por él al grupo de WhatsApp en distintos momentos de noviembre de 2020.

A las 6:58 del 15 de noviembre de 2020, comunicó:

"Buenos días, el paciente por la noche tomó bien la medicación vía oral, estuvo mirando TV hasta las 2:30. Luego se retira a dormir. Hasta el momento tiene un buen descanso".

Posteriormente, hizo referencia a otro mensaje fechado el 23 de noviembre, en el que informó:

"El paciente se levanta de buen humor, va al baño, diuresis + (orinó). Toma la medicación y quiere seguir descansando".

En ese mismo registro también consignó los controles efectuados sobre el paciente:

Tensión arterial: 120/80.

120/80. Temperatura: 36,2.

Estos datos formaron parte de las comunicaciones presentadas durante la audiencia como registros de la atención cotidiana brindada durante la internación domiciliaria.

Cuatro guardias sin inconvenientes

En el tramo final de su declaración, Aldo Arnez Zenteno aseguró que no tuvo inconvenientes para desarrollar su tarea durante las cuatro guardias en las que brindó atención al paciente.

Las declaraciones de ambos enfermeros incorporaron información sobre la organización del equipo de cuidados domiciliarios, la utilización del grupo de WhatsApp "Tigre", la existencia de planillas médicas como documentos válidos para el seguimiento del tratamiento y distintos registros realizados durante noviembre de 2020. En el contexto de la jornada 22 del juicio por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Diego Armando Maradona, los testimonios describieron aspectos del funcionamiento cotidiano de la internación domiciliaria, identificaron a los profesionales mencionados durante las declaraciones y aportaron precisiones sobre el estado del paciente, la administración de la medicación, los controles efectuados y las comunicaciones mantenidas por el personal de enfermería.