Juventudes activas: el Senado reunió a más de 80 jóvenes para debatir sobre salud mental

El programa "Juventudes Activas", impulsado por la Vicegobernación que conduce Rubén Dusso, concretó su regreso con una nueva jornada desarrollada en el Recinto Fray Mamerto Esquiú de la Legislatura Provincial, donde la salud mental fue el eje central de un encuentro destinado a promover el debate, la escucha y la contención de las juventudes.

La convocatoria reunió a más de 80 jóvenes provenientes de Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú, quienes participaron de manera presencial, mientras que representantes de localidades del interior provincial siguieron la actividad mediante una conexión remota en vivo. La propuesta estuvo orientada a generar un espacio de intercambio donde los asistentes pudieran reflexionar sobre una temática considerada prioritaria y compartir las realidades que atraviesan en sus comunidades.

La apertura estuvo encabezada por el senador Ramón Figueroa Castellanos, la senadora Elena Lagoria, la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, y la diputada Yanina Luna. También integraron la mesa institucional el subsecretario de Coordinación y Técnica del Senado, Julio Macedo; el director de Juventud, Mariano Salas; y la directora de Desarrollo Social, Gabriela Moreno.

La salud mental como punto de partida del ciclo

Al inaugurar la jornada, el senador Ramón Figueroa Castellanos destacó la importancia de que la salud mental haya sido elegida como temática inicial del nuevo ciclo de encuentros. Durante su intervención valoró el trabajo que desarrollan las profesionales del Ministerio de Salud de la Provincia y remarcó la necesidad de aprovechar este tipo de espacios institucionales para incorporar conocimientos y multiplicar herramientas de contención en toda la sociedad.

En la misma línea, el director de Juventud, Mariano Salas, subrayó la consolidación de un modelo de trabajo basado en la participación colectiva entre las instituciones, el Estado y las juventudes, mientras que el subsecretario Julio Macedo repasó los distintos programas que la Vicegobernación impulsa para las nuevas generaciones, reafirmando el objetivo de que los jóvenes sean los protagonistas de estas iniciativas.

Especialistas expusieron recursos

La exposición central estuvo a cargo de Carolina Álvarez, directora de Prevención de Salud Mental de la Provincia, quien estuvo acompañada por las profesionales Sabrina Cabrera, Gabriela Ceballos y Gabriela Cortez.

Durante la disertación, las especialistas dieron a conocer los recursos con los que cuenta la provincia para abordar situaciones vinculadas a la salud mental. Entre ellos hicieron especial referencia a la Línea 135, un dispositivo de escucha, atención en crisis y acompañamiento que funciona de manera gratuita, confidencial y durante las 24 horas en todo el territorio provincial, dentro del programa de prevención del suicidio.

Entre los principales aspectos abordados durante la presentación se destacaron:

Los recursos disponibles en Catamarca para el abordaje de la salud mental.

El funcionamiento de la Línea 135 como servicio permanente de escucha y acompañamiento.

La importancia de la intervención profesional en situaciones que revisten gravedad.

La necesidad de fortalecer las redes comunitarias de contención.

La escucha activa

Uno de los aspectos más relevantes de la jornada fue el espacio destinado al intercambio entre los expositores y los participantes. La dinámica permitió que los jóvenes compartieran las situaciones que observan en sus barrios y ámbitos de participación cotidiana.

En ese marco, un participante que desarrolla tareas sociales en comedores, clubes y grupos escolares relató su experiencia territorial y sostuvo la necesidad de trasladar estas herramientas a todos los espacios donde conviven jóvenes y adultos. Según expresó, la salud mental constituye una problemática urgente que debe ser abordada no solamente dentro de las escuelas, sino también en cada uno de los ámbitos donde se desarrollan las relaciones comunitarias.

Asimismo, destacó el valor de que el Estado brinde herramientas concretas para aprender a identificar y afrontar situaciones complejas como la depresión, promoviendo un enfoque que trascienda la escucha y permita avanzar hacia acciones comunitarias efectivas.

El abordaje comunitario frente al aislamiento

Durante su intervención, la licenciada Carolina Álvarez desarrolló una serie de definiciones centradas en la importancia de fortalecer los enfoques comunitarios para enfrentar las situaciones de sufrimiento.

La especialista explicó que los espacios compartidos como clubes de barrio, plazas, comedores y escuelas constituyen redes informales de cuidado y representan herramientas terapéuticas sustentadas en el sentido de pertenencia y el apoyo mutuo, funcionando muchas veces como ámbitos de contención antes de que resulte necesario un abordaje clínico tradicional.

También hizo énfasis en la necesidad de "despatologizar la vida cotidiana", señalando que respuestas como la tristeza, la ansiedad o el desgano frente a contextos difíciles o situaciones de violencia familiar pueden representar reacciones lógicas y no necesariamente enfermedades que requieran un diagnóstico neurológico o medicación inmediata.

En ese contexto, planteó la importancia de alojar el malestar de manera colectiva y advirtió sobre la proliferación de espacios ilegales dentro del ejercicio profesional, remarcando que la intervención de profesionales matriculados debe producirse específicamente cuando las situaciones presentan mayor gravedad.

El desafío de recuperar los vínculos presenciales

Otro de los ejes desarrollados durante el encuentro estuvo vinculado al impacto que genera el uso problemático de las pantallas y de los dispositivos electrónicos en las nuevas generaciones.

Las especialistas señalaron que la tecnología está reemplazando progresivamente al juego tradicional, al intercambio directo y a la interacción social genuina, produciendo consecuencias tanto en el desarrollo de la primera infancia como en la construcción de vínculos entre niños mayores y adolescentes.

Frente a este escenario, remarcaron la necesidad de recuperar los espacios de encuentro cara a cara como una herramienta fundamental para preservar la salud mental y fortalecer los vínculos afectivos desde los primeros años de vida.

Un ciclo que continuará

La jornada marcó el inicio de un ciclo integral compuesto por seis módulos temáticos, concebidos para generar espacios de formación, participación e intercambio destinados a las juventudes.

Concluido este primer bloque enfocado en el bienestar integral y la salud mental, las autoridades anticiparon que el próximo encuentro estará dedicado al debate y análisis de la ley penal juvenil, dando continuidad a una propuesta que busca consolidar el protagonismo de los jóvenes en espacios de participación institucional y reflexión sobre temas de interés colectivo.