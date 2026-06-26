Adorni compró aparatos de videojuegos con tarjetas de crédito de funcionarios suyos

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó en el centro de una investigación luego de que surgieran registros que muestran la adquisición de equipos para videojuegos mediante su cuenta personal de Mercado Libre utilizando tarjetas de crédito pertenecientes a dos funcionarios públicos que trabajaban bajo su estructura en la entonces Vocería Presidencial.

Según fuentes oficiales con acceso a los registros, las operaciones fueron realizadas durante agosto del año pasado e incluyeron la compra de un monitor gamer y dos proyectores para videojuegos, por un monto total de 5.848.589 pesos, una cifra que, de acuerdo con la información disponible, superaba el salario mensual que percibía Adorni en ese momento.

Las compras fueron efectuadas desde la cuenta personal del funcionario, aunque los medios de pago utilizados pertenecían a dos empleados públicos que se desempeñaban en distintas áreas dependientes de la estructura que respondía al entonces vocero presidencial.

El detalle de las operaciones

De acuerdo con la documentación citada por las fuentes, el 19 de agosto fue adquirido un monitor gamer por 2.184.999,05 pesos.

En los registros de Mercado Libre esa operación figura como abonada con una tarjeta de crédito cuya titular es Laura Daniela Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia.

Las fuentes también señalaron que Schiuma había sido ascendida durante 2024 dentro de la estructura que respondía a Adorni. Con anterioridad ocupaba el cargo de coordinadora de Planificación de la Dirección Nacional de Planificación y Seguimiento de la misma subsecretaría.

En cuanto a los proyectores, los registros indican que fueron abonados el 13 de agosto de 2025 mediante dos tarjetas diferentes cuyo titular, en ambos casos, era Luis Enrique Aluju.

Al momento de esas compras, Aluju se desempeñaba como coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública y Enlace de la Dirección Nacional de Planificación y Seguimiento de Campañas de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia, conforme a la resolución de designación publicada en el Boletín Oficial.

Los equipos adquiridos y los montos

Las constancias mencionadas detallan las características de los productos adquiridos. Las compras comprendieron:

Un monitor Gamer 27 Samsung Odyssey Oled G8 4K 240 Hz Apps Xbox , con un valor de 2.184.999,05 pesos .

, con un valor de . Dos proyectores Epson Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV para videojuegos, con un costo de 1.831.795 pesos cada uno.

El monto total de las tres adquisiciones alcanzó los 5.848.589 pesos. Según la información aportada, en ese momento el sueldo mensual de Manuel Adorni era de 3,5 millones de pesos.

Asimismo, tanto Luis Enrique Aluju como Laura Daniela Schiuma figuraban designados con cargos transitorios y no integraban la planta permanente del Estado. De acuerdo con la información difundida, LA NACION envió mensajes a Adorni para consultar sobre esas operaciones, aunque indicó que no obtuvo respuesta.

Otra compra incorporada a la investigación

La investigación judicial también incorpora otra operación considerada sospechosa por los investigadores. Según consta en la causa, el 2 de junio del año pasado, Gisela Kocsis, quien se desempeñaba como funcionaria pública bajo la órbita de Adorni, abonó 8.183.383 pesos en efectivo en un local dedicado a la venta de sommiers y ropa blanca.

De acuerdo con la investigación, esa compra estaba destinada a la vivienda que los Adorni habían adquirido a fines de 2024 en el country Indio Cua, mientras el funcionario equipaba su residencia de fin de semana.

La factura emitida a nombre de Kocsis fue hallada en el teléfono celular de Matías Tabar, contratista encargado de la remodelación de esa propiedad.

El contenido del teléfono de Matías Tabar

El teléfono celular de Matías Tabar continúa siendo analizado por la fiscalía de Gerardo Pollicita, que tiene delegada la investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni. Según las fuentes del caso, el dispositivo no solo contiene información vinculada con gastos del funcionario, sino también mensajes en los que Adorni invita al contratista a coordinar lo que iba a declarar ante la Justicia.

Las mismas fuentes señalaron que todo indica que Tabar no aceptó esa propuesta.

Su declaración fue considerada especialmente relevante para la investigación porque, según se informó, reveló que únicamente en la remodelación de la vivienda ubicada en Indio Cua, el funcionario y su esposa habrían gastado 245.929 dólares en efectivo.

El vínculo de Adorni con los videojuegos

La información incorporada al expediente también recuerda el conocido interés de Manuel Adorni por los videojuegos. Antes de asumir funciones durante la gestión de Javier Milei, realizaba transmisiones por streaming mientras jugaba e interactuaba con otros usuarios.

En una entrevista concedida a Perfil, Adorni se definió como un "retrogamer" y explicó que colecciona computadoras Commodore 64 y ColecoVision, porque eran los equipos que utilizaba durante su infancia.

En esa misma entrevista relató que desde los 16 años juega al Age of Empires, videojuego de estrategia ambientado en la Edad Media. Además, en un video disponible en YouTube, Adorni cuenta que durante su juventud solía reunirse con amigos para jugar durante jornadas completas.

En esa grabación, que supera una hora de duración, relata que permanecían "uno o dos días de corrido, sin dormir, sin nada, comiendo delivery cada ocho horas", mientras explica distintos aspectos de una nueva versión del Age of Empires y agradece los "cafecitos", es decir, contribuciones económicas voluntarias que recibía durante la transmisión.

Las compras realizadas mediante Mercado Libre, la utilización de tarjetas pertenecientes a funcionarios que trabajaban bajo su dependencia, la documentación incorporada a la investigación patrimonial y el análisis del contenido del teléfono de Matías Tabar forman parte de los elementos que actualmente integran la investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete.