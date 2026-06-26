En jaque mate, Adorni finalmente se iría del Gobierno

Manuel Adorni canceló todas las reuniones que tenía en agenda para este viernes y los días venideros, alimentando las versiones sobre su salida inminente que podría concretarse este fin de semana.

El escenario que se construyó a lo largo del día es el de un funcionario que llegó al final de su ciclo. Según información obtenida de manera exclusiva, el presidente Milei citaría a Adorni en Olivos cuando regrese de su viaje a España —previsto para este sábado— y todo indica que en ese encuentro Adorni haría el anuncio que muchos en el oficialismo ya esperan: su renuncia voluntaria al cargo de Jefe de Gabinete. No lo echa el presidente, no lo echa Karina Milei: él se va.

La información señala que Adorni habría presentado su renuncia en dos ocasiones anteriores y que, en ambas, Milei le pidió que se quedara. Esta tercera vez, sin embargo, la renuncia sería aceptada.

Según revelaron quienes conocen al ministro coordinador, habría presentado la renuncia en dos oportunidades, pero los hermanos Milei no la habrían aceptado. Aunque desde la Jefatura de Gabinete no confirman la versión.

El quiebre

El mensaje presidencial pronunciado desde España buscó mostrar confianza en su jefe de ministros, pero también abrió una puerta que hasta ahora permanecía cerrada. Desde Madrid, Milei dijo que "Manuel es inocente", pero agregó que si la Justicia demuestra lo contrario lo sacará "de una patada". Hasta hace unos pocos días, Karina Milei le había indicado a una persona de su máxima confianza que "el límite es que la Justicia lo termina procesando".

En el gobierno entendieron que por más que lo hayan salvado de la interpelación del Congreso esta semana, es solo cuestión de días para que el parlamento se lo cargue, lo que agravaría seriamente las dudas que tienen en el exterior sobre la real fortaleza política de Milei. "Milei no puede permitir que el Congreso le eche al jefe de Gabinete, el golpe en los mercados sería tremendo", explicó a LPO un funcionario al tanto de las conversaciones en la cúpula del gobierno.

El contexto político

El fracaso de la sesión del Senado del último jueves le dio apenas un poco más de aire al jefe de Gabinete, pero no lo dejó a salvo. La próxima semana el tema se discutirá en la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde ya se perfila una mayoría a favor de citarlo para que dé explicaciones.

Entre los nombrados como posibles reemplazos están el canciller Pablo Quirno; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el presidente de YPF, Horacio Marín. Uno de los candidatos más mencionados es Diego Santilli, cuya ventaja es que, si bien reporta a Karina, tiene buen diálogo con Santiago Caputo, lo que lo ubicaría como síntesis entre los dos sectores del gobierno.

El PRO, en crisis

El caso también dejó una víctima colateral en la coalición: el exsenador y fundador del PRO, Esteban Bullrich, presentó su "renuncia irrevocable" al partido a través de una carta pública dirigida a Mauricio Macri, señalando que "la protección brindada a Manuel Adorni fue el hecho que terminó de hacer evidente" la distancia entre los principios del PRO y sus decisiones reales.

El PRO entró en un estado de autodestrucción tras esa renuncia. "Con Adorni bajamos la última bandera", dijo a LPO un histórico del partido.

Lo que viene: El regreso de Milei de España este sábado marcará el punto de inflexión. Si la información de último momento se confirma, Adorni podría emitir un comunicado propio anunciando su decisión, cuidando las formas: una salida ordenada, sin ser eyectado, que le permita al gobierno manejar los tiempos y el relato.