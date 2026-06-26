El Gobierno provincial reafirma su apoyo a la industria textil en Recreo

En el marco de una serie de visitas que viene realizando a distintos establecimientos industriales de la provincia, el ministro de Desarrollo Productivo, Luis Castro, recorrió las plantas de las empresas Sabri y Tejica, ubicadas en la ciudad de Recreo, departamento La Paz, con el objetivo de conocer de primera mano la situación actual del sector y fortalecer el vínculo entre el Gobierno provincial, las empresas y los trabajadores.

Las recorridas forman parte de una estrategia impulsada por la cartera productiva para mantener un contacto directo con los protagonistas de la actividad industrial, evaluar las condiciones en las que se desarrolla la producción y conocer las necesidades específicas de cada establecimiento.

Durante cada una de las visitas, el ministro estuvo acompañado por representantes de las empresas, con quienes mantuvo reuniones e intercambió opiniones sobre el presente del sector textil y las perspectivas de desarrollo para la actividad en la provincia.

El diálogo directo como eje de la gestión

En el transcurso de la jornada, Luis Castro puso especial énfasis en la importancia del contacto permanente entre las autoridades provinciales y quienes forman parte del entramado industrial.

El funcionario sostuvo que el diálogo cara a cara constituye una herramienta fundamental para comprender la realidad de cada sector y orientar las políticas públicas de acuerdo con las necesidades concretas de las empresas y sus trabajadores. "Para esta gestión, el contacto estrecho y cara a cara con los protagonistas de la industria es un norte fundamental; es la única forma de palpar de cerca la realidad y las necesidades de cada sector", expresó el ministro durante la recorrida.

Las visitas permitieron recorrer las instalaciones de ambas plantas y mantener conversaciones tanto con directivos como con operarios, en una modalidad de trabajo orientada a fortalecer la comunicación entre el Estado y el sector productivo.

Respaldo al sector textil en un contexto complejo

Durante los encuentros, el titular del Ministerio de Desarrollo Productivo reconoció que la industria atraviesa un escenario condicionado por la situación económica nacional.

Frente a ese panorama, remarcó que el Gobierno provincial mantiene una política de acompañamiento destinada a sostener la actividad y preservar las fuentes laborales.

En ese sentido, Castro destacó la continuidad de distintas herramientas impulsadas por la Provincia para asistir al sector textil. Entre ellas mencionó:

El Programa de Emergencia Textil.

Políticas de acompañamiento estatal para el sostenimiento del empleo.

Acciones orientadas al crecimiento de la industria provincial.

"Sabemos que el contexto actual es difícil, pero desde el Gobierno provincial apostamos firmemente, a través de distintas herramientas, como el Programa de Emergencia Textil, al sostenimiento del empleo y al crecimiento de nuestra industria", afirmó.

El funcionario manifestó además su expectativa de que la actividad pueda recuperar el dinamismo que históricamente caracterizó a la ciudad de Recreo. "Nos comprometemos a seguir dialogando y trabajando codo a codo para generar un futuro mejor, con empleo en crecimiento y grandes inversiones", sostuvo.

Asimismo, expresó su deseo de que Recreo vuelva a consolidarse como el polo textil que estos establecimientos industriales contribuyeron a construir a lo largo de los años.

Tejica abrió una nueva boca de expendio

La recorrida también dejó una novedad para la comunidad de Recreo con la habilitación de una boca de expendio de la empresa Tejica, destinada a la venta directa al público.

El nuevo espacio comercial fue instalado en calle Felipe Varela al 500, en la ciudad de Recreo. Desde ese local se comercializan distintos tipos de indumentaria confeccionados en la propia planta catamarqueña, ofreciendo productos a precios de fábrica.

La apertura del punto de venta tiene como objetivo facilitar el acceso directo de los vecinos a prendas elaboradas por la empresa, incorporando un nuevo canal de comercialización para la producción local.

Una empresa con más de cuatro décadas en Recreo

La inauguración del nuevo local comercial fue recibida con satisfacción por la comunidad local debido a la trayectoria de Tejica en la ciudad. La empresa permanece radicada en Recreo desde 1983 y desarrolla su actividad en la fabricación de indumentaria tanto de producción propia como para importantes marcas.

Entre las firmas para las que confecciona prendas se encuentran:

Zara.

Puma.

Azzaro.

La permanencia de la empresa durante más de cuatro décadas en la localidad constituye uno de los aspectos destacados por la comunidad, que celebró la apertura del nuevo espacio comercial como una alternativa para acceder directamente a la producción elaborada en la planta catamarqueña.

La recorrida realizada por el ministro Luis Castro en las empresas Sabri y Tejica reafirmó el compromiso del Gobierno provincial con el fortalecimiento de la industria textil mediante el diálogo permanente con empresarios y trabajadores, la implementación de herramientas de acompañamiento y el impulso a iniciativas que contribuyan al sostenimiento del empleo. En ese marco, la apertura de la nueva boca de expendio de Tejica representa un nuevo paso para acercar la producción local a los consumidores y consolidar la presencia de una empresa que forma parte de la historia industrial de Recreo desde 1983.