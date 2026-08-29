Karina Milei intervino La Libertad Avanza en Formosa y espera un fallo clave sobre Gildo Insfrán

La conducción nacional de La Libertad Avanza (LLA) avanzó con una nueva intervención partidaria de cara a las elecciones de 2027. El Comité Ejecutivo Nacional resolvió intervenir durante 18 meses la estructura del espacio en Formosa, una medida que se extenderá incluso después de los próximos comicios.

La decisión fue adoptada por la conducción nacional del partido, encabezada por Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem, y responde a una serie de irregularidades administrativas, conflictos internos y la falta de normalización de las autoridades provinciales.

El interventor designado es Diego Vartabedian, legislador porteño y dirigente cercano a Lule Menem. Según explicaron desde su entorno, el objetivo será reorganizar el partido, resolver las cuestiones administrativas pendientes y preparar la estructura para las elecciones del próximo año.

La intervención se produjo luego de la renuncia del anterior titular del partido en Formosa, el diputado provincial Esteban López Tozzi. Desde el entorno de Vartabedian señalaron que, además de la salida del dirigente, existían diferencias internas y presentaciones pendientes ante la Justicia electoral.

Entre los argumentos expuestos por la conducción nacional aparecen incumplimientos en la presentación de balances, denuncias vinculadas con el funcionamiento interno y la falta de regularización de las autoridades. También cuestionaron que la Asamblea Provincial no haya convocado nuevas elecciones ni se haya reunido para resolver los reclamos de afiliados.

La interna de LLA y la disputa por el armado en Formosa

La conducción nacional presentó la intervención como parte de un proceso de "normalización" destinado a ordenar el partido en las provincias y consolidar estructuras alineadas con el proyecto de Javier Milei.

La salida de López Tozzi también estuvo acompañada por cuestionamientos internos. El exresponsable partidario había denunciado la presencia de dirigentes vinculados al gobernador Gildo Insfrán dentro de la estructura provincial.

Su llegada al armado había sido impulsada por el diputado nacional Gerardo González, quien ingresó al Congreso en 2023 y posteriormente abandonó el bloque de La Libertad Avanza para incorporarse a Innovación Federal. Desde la conducción nacional consideraron que ambos dirigentes dejaron de responder a las necesidades del espacio.

En ese escenario, el diputado nacional Atilio Basualdo aparece como uno de los dirigentes que busca aprovechar la reorganización. Electo el año pasado, pretende posicionarse como uno de los principales referentes de LLA con vistas a la disputa por la gobernación en 2027.

La conducción nacional también ratificó el trabajo que Vartabedian venía realizando en San Luis y extendió su mandato por un año. En el partido destacan su perfil ejecutivo para intervenir en distritos con problemas administrativos y conflictos internos.

La Corte Suprema analiza la reelección de Insfrán

La reorganización de La Libertad Avanza en Formosa ocurre en paralelo con un proceso judicial que podría tener un impacto directo sobre el escenario electoral de 2027.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró su competencia originaria para intervenir en el conflicto planteado por la posible nueva candidatura del gobernador Gildo Insfrán. El expediente se inició a partir de una demanda presentada por la Confederación Frente Amplio Formoseño, que cuestionó la constitucionalidad de una cláusula incorporada en la última reforma de la Constitución provincial.

El planteo apunta contra la Cláusula Transitoria Cuarta, que establece que el mandato del gobernador y del vicegobernador en ejercicio al momento de la reforma debe ser considerado como el primer mandato. La oposición sostiene que esa disposición podría permitir una nueva postulación de Insfrán y también una tercera candidatura de Eber Solís.

El caso tiene como antecedente el fallo de diciembre de 2024, cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional el artículo de la Constitución formoseña que permitía la reelección indefinida. En aquella oportunidad, el máximo tribunal cuestionó que la permanencia prolongada en el poder pudiera generar ventajas para quien se encuentra en ejercicio frente a sus competidores electorales.

Tras aquella resolución, Formosa modificó su Constitución y estableció un límite a las reelecciones, aunque incorporó la cláusula transitoria que ahora es cuestionada judicialmente.

La Corte admitió la competencia originaria con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La resolución podría tener impacto sobre la definición del escenario electoral formoseño, aunque fuentes judiciales consideran que el tribunal no necesariamente tiene que resolver el expediente antes del inicio de 2027.

Basualdo apuesta a que Insfrán no sea candidato

Mientras avanza el expediente judicial, Atilio Basualdo expresó su confianza en que Insfrán no podrá competir nuevamente por la gobernación.

En declaraciones al portal El Comercial, el diputado afirmó estar "convencido" de que el gobernador "no va a ser candidato el año que viene" y vinculó esa expectativa con el proceso que tramita ante la Corte Suprema.

Basualdo también cuestionó la reforma constitucional impulsada por el oficialismo formoseño y sostuvo que la modificación tuvo como objetivo darle a Insfrán una nueva posibilidad de competir en 2027.

El dirigente libertario incluso planteó que el gobernador debería buscar otro cargo político a nivel nacional en caso de no poder presentarse nuevamente para la gobernación.

Un escenario todavía dominado por el oficialismo provincial

Los resultados electorales muestran, de todos modos, que el gildismo conserva una posición dominante en Formosa.

En las elecciones provinciales del año pasado, el Partido Justicialista obtuvo el 67,15% de los votos para diputados provinciales. El Frente Amplio Formoseño quedó segundo, con el 20,87%, mientras que La Libertad Avanza Formosa alcanzó el 11,13%.

En la elección de diputados nacionales, el Frente para la Victoria obtuvo el 58% de los votos y LLA llegó al 36%.

Para el armado libertario, la combinación entre la reorganización partidaria y el escenario judicial abre una nueva etapa en Formosa. La intervención busca ordenar la estructura de LLA, mientras que la eventual decisión de la Corte sobre la candidatura de Insfrán podría modificar el mapa político de la provincia de cara a 2027.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.