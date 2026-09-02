La Vicegobernación lanza el Centro de Participación Ciudadana

La Vicegobernación invita a la comunidad a participar del acto de presentación y de la primera jornada del Centro de Participación Ciudadana, una iniciativa concebida como un ámbito para abordar la realidad local a través del debate, la construcción colectiva de proyectos y el impulso de acciones transformadoras en la sociedad.

La propuesta busca abrir un espacio de participación en el que las y los vecinos puedan sumarse al intercambio de ideas y a la elaboración de propuestas vinculadas con diferentes áreas consideradas centrales para el desarrollo provincial. El encuentro estará coordinado desde la Dirección de Calidad Humana del Senado, que se encuentra a cargo de Susana Murua.

La primera jornada marcará la presentación formal de este nuevo espacio, que se plantea como una instancia abierta para la participación colectiva y el diálogo directo con la comunidad.

La primera jornada será este viernes

El acto de presentación y la primera jornada del Centro de Participación Ciudadana se llevarán a cabo este viernes 4 de septiembre, a partir de las 15:30 horas. La actividad tendrá lugar en el Centro Vecinal "Jesús de la Misericordia", ubicado en Int. Aparicio Victoria 1554, donde se convocará a la comunidad a participar de las distintas instancias de trabajo previstas.

Desde la organización se propone que el encuentro sea una oportunidad para que los asistentes puedan involucrarse directamente en el análisis de diferentes temas vinculados con la realidad local. La iniciativa apunta a generar un trabajo colectivo que permita debatir, intercambiar perspectivas y construir proyectos surgidos del diálogo entre quienes formen parte de la jornada.

El lanzamiento del Centro de Participación Ciudadana tendrá, de este modo, una primera instancia concreta de participación organizada en torno a distintas áreas temáticas.