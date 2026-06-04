La abogada de Nahuel Gallo alertó que "la libertad de él fue inesperada"

A tres meses de haber recuperado la libertad, el caso del gendarme argentino Nahuel Gallo continúa generando repercusiones y manteniendo la atención sobre la situación de quienes permanecen privados de su libertad en Venezuela.

Gallo estuvo detenido durante 448 días y permaneció 445 días incomunicado, acusado de supuesto terrorismo, cargos que siempre negó. Su liberación se concretó el pasado 1 de marzo, luego de intensas gestiones diplomáticas, poniendo fin a un prolongado período de detención que mantuvo en vilo a su familia y a quienes impulsaban su liberación.

Ahora, a tres meses de aquel episodio, su abogada defensora, Yalitza García, decidió romper el silencio y brindar detalles sobre el impacto que tuvo la excarcelación del gendarme, al tiempo que expresó su preocupación por la realidad que continúan atravesando numerosos detenidos en el país caribeño.

Una libertad que tomó por sorpresa a la defensa

Al recordar el momento en que se concretó la salida de Gallo, García reconoció que el desenlace resultó inesperado incluso para quienes trabajaban activamente en su defensa.

"La libertad de él fue inesperada, aunque nunca perdí la esperanza de que saldría", afirmó la letrada durante una entrevista concedida a Cadena. Las declaraciones reflejan la incertidumbre que rodeó el caso durante más de un año, período en el cual el gendarme argentino permaneció detenido y sin contacto regular con el exterior. Su liberación marcó el final de una extensa etapa de aislamiento que había generado preocupación tanto en Argentina como en distintos ámbitos vinculados a la defensa de los derechos de los detenidos.

Sin embargo, la recuperación de la libertad no significó el cierre definitivo de esa experiencia para Gallo.

Según explicó su abogada, el ex detenido continúa atravesando un proceso de recuperación personal y emocional luego de los más de catorce meses que pasó privado de su libertad. "Él se está recuperando y mantiene contacto diario con nosotros. Aún le preocupa la situación de los que siguen tras las rejas", señaló García.

La preocupación por quienes continúan detenidos

Lejos de presentar el caso de Gallo como un punto final, la abogada insistió en que su liberación constituye una excepción dentro de una realidad mucho más amplia.

Su principal preocupación está centrada en las personas que continúan detenidas y en las condiciones que enfrentan quienes permanecen recluidos en distintos centros penitenciarios venezolanos. En ese sentido, advirtió que la tensión social y carcelaria no se ha reducido durante los últimos meses y que, por el contrario, continúa generando conflictos y reclamos.

Según relató, en las últimas horas se registró una manifestación vinculada a declaraciones que hicieron referencia al Helicoide, uno de los centros de reclusión más conocidos de Caracas. "Ayer hubo una manifestación fuerte debido a declaraciones erróneas sobre el helicoide, donde están muchos de los detenidos", expresó.

La referencia pone nuevamente en el centro de la escena la situación de las personas privadas de libertad y la preocupación creciente de familiares y organizaciones que reclaman mejoras en las condiciones de detención.

El drama de las familias que esperan

Uno de los aspectos más sensibles planteados por García tiene relación con la situación que atraviesan los familiares de quienes continúan encarcelados.

La abogada describió un panorama marcado por la incertidumbre, la espera y el esfuerzo cotidiano de quienes mantienen activos los reclamos por la liberación de sus seres queridos. "Los familiares pernoctan en el rodeo, expuestos a las inclemencias del clima y luchando por la libertad de los presos políticos", afirmó.

La descripción expone una realidad en la que numerosas familias permanecen cerca de los centros de detención mientras continúan reclamando respuestas sobre la situación de los internos. Según la letrada, esta vigilia permanente se ha convertido en una expresión visible de la desesperación y del compromiso de quienes buscan mantener vigentes los reclamos por la liberación de los detenidos.

Las limitaciones de la presión internacional

Otro de los puntos abordados por García fue el alcance real que tienen las presiones y pronunciamientos realizados por dirigentes y gobiernos extranjeros respecto de la situación carcelaria en Venezuela.

Si bien reconoció la existencia de gestiones y reclamos internacionales, sostuvo que los resultados concretos siguen siendo limitados. "Aunque hay presiones internacionales, los presos políticos siguen sin ser liberados, y queda mucho por hacer para lograr justicia", manifestó.

La observación apunta a una situación que, según la defensora, continúa sin encontrar una solución definitiva pese a los pronunciamientos y acciones impulsadas desde distintos sectores.