Milei respaldó el retiro del pliego de Michelli: "Así es la Constitución"

El presidente Javier Milei se expresó este miércoles públicamente sobre el retiro del pliego de la candidata a jueza María Verónica Michelli, en un episodio que se transformó rápidamente en un foco de tensión dentro del oficialismo y en el ámbito legislativo.

El mandatario respaldó la idea de retirar la candidatura a través de un gesto concreto en redes sociales: el reposteo en la red social X de un mensaje del ex juez y ex secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Manuel Rojas.

Este posicionamiento presidencial constituye la primera intervención pública de Milei sobre un tema que, según los hechos reportados, ya venía generando fricciones políticas en distintos niveles del oficialismo, especialmente entre Casa Rosada y el Senado.

El mensaje de Ricardo Manuel Rojas replicado por Milei

El contenido compartido por el presidente fue una publicación de Ricardo Manuel Rojas, que aportó una interpretación jurídica e institucional sobre la potestad del Poder Ejecutivo en la designación de jueces.

El texto replicado sostiene:

"Quien designa a los jueces es el presidente de la República. Así como presenta un pliego al Senado, puede retirarlo. Te puede gustar o no, pero así es la Constitución. Nadie tiene un derecho adquirido antes de su designación formal".

El respaldo de Milei a este mensaje fue interpretado como una toma de posición directa en el conflicto, alineándose con la visión de que el Poder Ejecutivo conserva la facultad de retirar un pliego antes de la designación formal.

En términos del contenido, el mensaje enfatiza tres ideas centrales:

El presidente de la República como autoridad de designación de jueces

La posibilidad de retirar un pliego enviado al Senado

La ausencia de un derecho adquirido previo a la designación formal

Una tensión que se origina en Casa Rosada y el Senado

El pronunciamiento presidencial se produce luego de que el tema generara un clima de tensión política entre Casa Rosada y el Senado, particularmente a partir del lunes, cuando comenzaron a manifestarse diferencias públicas dentro del oficialismo.

El conflicto escaló en paralelo a las declaraciones de la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, quien anunció que haría uso de la "objeción de conciencia" y no acompañaría el retiro del pliego.

Ese posicionamiento introdujo una divergencia interna dentro del propio espacio político, sumando presión sobre la discusión legislativa y sobre la conducción del bloque oficialista en el Senado.

Patricia Bullrich, la "objeción de conciencia" y el impacto interno

La postura de Patricia Bullrich no quedó aislada. Según los hechos informados, su decisión derivó en un escenario de alta tensión interna, al punto de que se llegó a mencionar una renuncia sobre la mesa.

Este episodio se vio acompañado por movimientos políticos visibles dentro del oficialismo:

Una foto este martes entre Patricia Bullrich y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei

entre Patricia Bullrich y la secretaria general de la Presidencia, Una tensa reunión de bloque en la que los legisladores libertarios más duros le reprocharon decisiones a su presidenta

Estos elementos configuran un cuadro de fricción interna que trasciende la discusión puntual sobre el pliego de María Verónica Michelli y expone diferencias en la estrategia política y legislativa del espacio.

El rol de Karina Milei y la interna del bloque libertario

En medio del conflicto, la figura de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, aparece vinculada a uno de los momentos de mayor carga simbólica del episodio: la fotografía junto a Patricia Bullrich el martes posterior al estallido de la controversia.

Ese gesto se inscribe en un contexto de deliberaciones internas y negociaciones políticas dentro del oficialismo, que también incluyó una reunión de bloque caracterizada por tensiones entre los sectores más duros de La Libertad Avanza (LLA) y la conducción del espacio en el Senado.

Un conflicto que expone la dinámica de poder en el oficialismo

El episodio que involucra el retiro del pliego de María Verónica Michelli, el respaldo público de Javier Milei, la postura de Ricardo Manuel Rojas, las objeciones planteadas por Patricia Bullrich y la participación de Karina Milei, configura un escenario de fuerte intensidad política.

La secuencia —que se desarrolla entre el lunes, el martes y el miércoles— deja en evidencia un proceso de tensiones cruzadas entre el Poder Ejecutivo, el Senado y la interna del oficialismo, donde las decisiones institucionales se entrelazan con posicionamientos políticos de alto impacto.