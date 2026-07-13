Lavado de dinero: Insaurralde con puro incluído, así festejaba el triunfo de Argentina

En las últimas horas se difundieron imágenes que muestran al exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, participando de una numerosa reunión social junto a un grupo de empresarios durante el partido disputado entre la Selección argentina y Suiza en el Mundial 2026. El material audiovisual comenzó a circular ampliamente y volvió a colocar al exfuncionario en el centro de la atención pública en un contexto marcado por la investigación judicial que lo tiene como imputado.

El encuentro tuvo lugar en el departamento de Rodrigo Fernández Prieto, empresario dedicado al rubro de las construcciones y ex de Flopy Tesouro, ubicado en el barrio porteño de Puerto Madero. Según trascendió, la reunión reunió a un importante número de invitados vinculados principalmente a distintos sectores del ámbito empresarial y profesional.

La existencia de la reunión privada tomó estado público luego de la filtración del material audiovisual, cuyas imágenes permitieron observar distintos momentos del encuentro desarrollado durante el partido de la Selección argentina.

Quiénes participaron del encuentro

La difusión del video fue dada a conocer por el periodista de espectáculos Gustavo Méndez, quien informó que la reunión congregó a más de 25 personas.

De acuerdo con el detalle brindado, la mayoría de los asistentes pertenecían a sectores relacionados con Real Estate, arquitectura, leyes y finanzas.

Entre los nombres que trascendieron como participantes figuraban corredores inmobiliarios provenientes de la ciudad de Rosario y de Buenos Aires, además de abogados y figuras del ámbito financiero como Juan Ignacio Nápoli, junto con otros allegados al círculo de negocios del propietario del departamento.

La convocatoria reunió así a representantes de diferentes actividades profesionales y empresariales que compartieron el encuentro mientras seguían las alternativas del partido correspondiente al Mundial 2026.

Las escenas registradas en el video

Las filmaciones difundidas muestran a Martín Insaurralde vestido con una remera negra, ubicado en un sector del living del departamento junto al anfitrión de la reunión.

En las imágenes se lo observa fumando un habano mientras participa del clima generado por el desarrollo del encuentro social. El material audiovisual también registra al exintendente de Lomas de Zamora cantando canciones dedicadas a la Selección argentina, en medio del entusiasmo provocado por el avance del conjunto nacional hacia las semifinales de la Copa del Mundo.

Las escenas corresponden al ambiente compartido durante el partido frente a Suiza, en una reunión que, según la información difundida, reunió a más de dos decenas de invitados.

El contexto judicial que rodea al exfuncionario

La difusión de las imágenes ocurre mientras Martín Insaurralde continúa siendo investigado en una causa judicial en la que se encuentra imputado por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con la información conocida, el expediente incorporó durante el último tiempo peritajes patrimoniales orientados a analizar los ingresos del exfuncionario, de integrantes de su círculo familiar y también de su exesposa, Jésica Cirio.

Las tareas periciales están enfocadas en:

Determinar la consistencia de los bienes de los involucrados.

de los involucrados. Verificar la presunta existencia de un millonario acuerdo de divorcio .

. Analizar si ese acuerdo habría incluido transferencias de fondos al extranjero.

Estas medidas forman parte de las actuaciones desarrolladas dentro de la investigación judicial que continúa avanzando.

Las medidas adoptadas en la causa

Según la información disponible, hasta el momento el expediente registra distintas medidas judiciales vinculadas con los principales involucrados en la investigación. Entre las resoluciones adoptadas figuran:

Inhibiciones generales de bienes .

. Prohibición de salir del país para los principales involucrados.

Al mismo tiempo, el juzgado permanece a la espera de las respuestas correspondientes a los exhortos internacionales que fueron enviados a distintos países con el objetivo de continuar con la investigación. Los requerimientos de cooperación internacional fueron dirigidos a:

España .

. Uruguay .

. Estados Unidos.

Las respuestas a esos exhortos forman parte de las actuaciones que el juzgado aguarda para continuar con el desarrollo del expediente.