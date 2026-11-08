La Capital entregó escrituras a vecinos del barrio Papa Francisco

La Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca continúa avanzando con el programa de regularización dominial que impulsa la gestión del intendente Gustavo Saadi, una iniciativa destinada a otorgar seguridad jurídica a las familias que buscan obtener la titularidad definitiva de sus viviendas.

En esta oportunidad, el jefe comunal encabezó el acto de adjudicación de títulos de propiedad definitivos y gratuitos para vecinos del barrio Papa Francisco, en una nueva instancia del plan de saneamiento de títulos que lleva adelante la Fiscalía Municipal.

La entrega se enmarca en el recorrido que el programa realiza por distintos sectores de la Capital, con el objetivo de completar los procedimientos administrativos y técnicos necesarios para que las familias puedan acceder a la documentación que acredita legalmente la propiedad de sus hogares.

El acto representó un nuevo avance dentro de una política municipal que, de acuerdo con los datos oficiales, ya superó las 80 escrituras entregadas durante 2026. La continuidad de estas adjudicaciones forma parte del trabajo que desarrolla la gestión municipal para resolver situaciones dominiales y avanzar en la regularización de distintos barrios de la ciudad.

Más de 220 adjudicaciones desde el inicio de la gestión

Durante la ceremonia, el fiscal municipal Juan Carlos Véliz destacó el alcance que viene adquiriendo el programa y brindó detalles sobre los resultados obtenidos a través del plan de saneamiento de títulos.

El funcionario puso en valor el trabajo técnico y administrativo que se realiza para concretar cada adjudicación y remarcó que detrás de cada escritura existe un proceso que debe completarse de manera satisfactoria.

"Con este nuevo acto superamos ya las 80 escrituras entregadas en lo que va del año y alcanzamos más de 220 adjudicaciones desde el inicio de nuestra gestión al frente de la Fiscalía Municipal. Detrás de cada carpeta hay un expediente técnico que se completó exitosamente para que las familias catamarqueñas tengan la certeza de ser dueñas legítimas de sus hogares sin tener que afrontar costos notariales", expresó Véliz.

Las cifras presentadas por el fiscal municipal permiten dimensionar el avance alcanzado por la iniciativa. Por un lado, las más de 80 escrituras entregadas durante 2026 reflejan la continuidad de las adjudicaciones en el transcurso del año. Por otro, las más de 220 adjudicaciones concretadas desde el comienzo de la gestión al frente de la Fiscalía Municipal dan cuenta del alcance acumulado del programa.

El funcionario también hizo hincapié en la importancia de los expedientes técnicos que acompañan cada trámite. La regularización de la situación dominial requiere completar las instancias correspondientes para que los beneficiarios puedan acceder a los títulos definitivos.

En ese marco, uno de los aspectos centrales de la política municipal es que las escrituras se entregan de manera gratuita, sin que las familias deban afrontar costos notariales para obtener la documentación que acredita la propiedad de sus viviendas.

El cronograma continuará con nuevas adjudicaciones

La Municipalidad anticipó que el programa mantendrá su continuidad durante las próximas semanas. Según informó el fiscal municipal, el cronograma de adjudicaciones avanzará a medida que concluyan los trámites administrativos correspondientes en diferentes sectores de la Capital.

La planificación contempla nuevas entregas en barrios donde las carpetas dominiales se encuentran en etapas avanzadas de preparación. De esta manera, el trabajo no se limita a las escrituras ya otorgadas, sino que continúa con los procedimientos necesarios para incorporar a más familias al programa.

Véliz detalló que actualmente se encuentran en la etapa final las carpetas dominiales correspondientes a los siguientes sectores:

Altos de Choya.

Portal del Norte II y III.

Parque Sur.

Loteo de policías retirados.

En estos barrios, los trámites se encuentran próximos a completar las instancias requeridas para avanzar con las adjudicaciones. La finalización de las carpetas permitirá continuar con el cronograma previsto por el municipio.

El desarrollo de estos procedimientos forma parte del plan de saneamiento de títulos que lleva adelante la Fiscalía Municipal, con el acompañamiento de las áreas técnicas responsables de la regularización dominial.

Mi Jardín: avances en mensuras y saneamiento legal

Además de los barrios que cuentan con carpetas dominiales en etapa final, el municipio informó que también se registran avances importantes en otro sector de la Capital.

Se trata de una zona del barrio Mi Jardín, donde continúan los trabajos de mensura y saneamiento legal. Estas tareas resultan parte del proceso necesario para avanzar en la regularización de la situación de los terrenos y completar los procedimientos correspondientes.

De acuerdo con lo informado por el fiscal municipal, los vecinos de ese sector recibirán sus títulos de propiedad en los próximos meses. La situación de Mi Jardín se suma al conjunto de barrios incluidos en el cronograma de regularización dominial. Mientras en algunos sectores las carpetas están próximas a concluir, en otros continúan las tareas técnicas y legales que permitirán avanzar hacia futuras adjudicaciones.