León XIV llega este domingo a la tierra de Francisco en un visita histórica

El Papa León XIV transita las últimas horas de su visita a Uruguay, en el marco de su gira por América Latina, que tendrá a la Argentina como próximo destino. Después de una jornada marcada por el encuentro con miles de fieles, actividades pastorales y mensajes vinculados con la comunidad y la fe, el Santo Padre se prepara para arribar a Buenos Aires este domingo, donde comenzará una visita que se extenderá hasta el 11 de noviembre.

El viaje representa un acontecimiento de especial relevancia para el país, ya que será la primera visita de un Papa a la Argentina en 39 años. La llegada del pontífice estará acompañada por una agenda que combinará celebraciones religiosas, encuentros con autoridades nacionales, actividades públicas y acercamientos a distintos sectores de la sociedad.

León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre, a las 16.30, procedente de Montevideo. Su arribo está previsto en el Aeroparque Jorge Newbery, donde se realizará la ceremonia oficial de bienvenida. El pontífice permanecerá en el país durante tres días y partirá el 11 de noviembre desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Lima, Perú.

La despedida de Uruguay y el viaje hacia Buenos Aires

La agenda del Papa en Uruguay concluirá este domingo con una misa prevista para las 10.30 en la plaza de la Catedral Basílica de Florida, Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres Orientales. La celebración será uno de los últimos compromisos de su paso por el país vecino, luego de una jornada que incluyó el encuentro con miles de fieles y actividades pastorales.

Más tarde, a las 15.10, tendrá lugar la ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Montevideo-Carrasco. Cerca de 20 minutos después, León XIV partirá rumbo a la Argentina.

El arribo a Buenos Aires está previsto para las 16.30 en el Aeroparque Jorge Newbery, donde se desarrollará el acto oficial de bienvenida. A partir de ese momento, el pontífice comenzará una agenda institucional que incluirá una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

La actividad oficial también contempla un homenaje en la Plaza San Martín, dentro de un recorrido que reunirá gestos institucionales y compromisos pastorales.

Una agenda con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján

Durante su permanencia en la Argentina, León XIV desarrollará actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, además de una visita a Claypole, en la provincia de Buenos Aires. La programación contempla misas en distintos puntos del país y encuentros con representantes de sectores religiosos, sociales y laborales.

Entre los principales compromisos se encuentra la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, una de las actividades pastorales previstas durante la gira. El Papa también mantendrá encuentros con trabajadores y referentes religiosos, además de reuniones con obispos y otras instancias de acercamiento a distintas comunidades.

En Buenos Aires, uno de los momentos destacados será la vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo. La agenda también incluirá una celebración de misa en esa zona de la ciudad.

En Córdoba, León XIV encabezará otra celebración religiosa, mientras que en Luján está prevista una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. De esta manera, la visita combinará encuentros institucionales en la capital del país con actividades públicas y celebraciones religiosas en otras ciudades.

La programación contempla, además, reuniones con representantes de distintas tradiciones religiosas y con integrantes de diversos ámbitos de la sociedad. El recorrido incluirá también actividades con jóvenes y personas privadas de su libertad, en una agenda que se extenderá durante tres jornadas.

Expectativa de fieles y vecinos

Mientras avanzan los preparativos oficiales y se ultiman los detalles del operativo para recibir al pontífice, crece la expectativa entre los fieles y vecinos que se organizan para acompañarlo en los distintos puntos de su recorrido.

La visita moviliza a personas que buscarán estar presentes en las celebraciones y actividades públicas previstas. Entre quienes se preparan para viajar se encuentran fieles provenientes de distintos lugares del país, que consideran la llegada del Papa una oportunidad para participar de un acontecimiento religioso de alcance nacional.

La expectativa se concentra tanto en los actos oficiales como en las celebraciones multitudinarias que forman parte de la agenda. Las misas en Buenos Aires, Córdoba y Luján, junto con la vigilia con jóvenes en Palermo y la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, conforman algunos de los momentos centrales del recorrido.

Después de su paso por Uruguay, donde dejó mensajes centrados en la fraternidad, la cercanía de la Iglesia y el valor de la vida comunitaria, León XIV llegará a la Argentina para protagonizar una visita que combinará gestos pastorales, encuentros institucionales y celebraciones multitudinarias.

El decreto presidencial y el mensaje previo a la gira

Antes de emprender el viaje regional, que también incluye Uruguay y Perú, León XIV expresó en sus redes sociales: "Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida". La frase estuvo vinculada con los años en los que ejerció su ministerio en territorio peruano.

Por su parte, el presidente Javier Milei declaró el viaje del pontífice de interés nacional mediante el decreto 1103/2026, que también estableció feriados con distintos alcances territoriales durante la gira.

La visita de León XIV a la Argentina se desarrollará así en un marco de actividades oficiales y religiosas que abarcarán distintas jurisdicciones. El cronograma incluye el encuentro con el jefe de Estado, reuniones con autoridades nacionales y representantes de la sociedad civil, celebraciones de misas y actividades públicas en Buenos Aires, Córdoba, Luján y Claypole.

La cuenta regresiva entra en sus últimas horas. Tras concluir su agenda en Uruguay, el Papa llegará este domingo a Buenos Aires para iniciar una visita que permanecerá en la historia como el regreso de un pontífice al país después de 39 años. La atención estará puesta en sus encuentros, en las celebraciones previstas y, especialmente, en las palabras y el mensaje que dejará durante su paso por la Argentina.