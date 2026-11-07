Argentina avanzó en la compra de cuatro helicópteros Black Hawk por US$28 millones

El Gobierno nacional avanzó en un acuerdo con Estados Unidos para la adquisición de cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk, en el marco de la cooperación bilateral en materia de Defensa.

El entendimiento fue formalizado mediante una Declaración de Intenciones firmada por el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, y el ministro de Defensa, Carlos Presti. El anuncio fue realizado por el propio diplomático a través de sus redes sociales.

"Un paso concreto en nuestra cooperación en defensa", expresó Lamelas al comunicar la firma del documento. También destacó que las aeronaves permitirán ampliar las capacidades operativas argentinas para el control de fronteras, la lucha contra el crimen transnacional y la asistencia ante emergencias y desastres.

"Más capacidades para la Argentina. Más seguridad para el hemisferio", agregó.

La declaración representa un avance hacia la adquisición de los helicópteros, aunque no significa que la operación de compra esté definitivamente concretada.

Cuánto costarán y cuándo llegarán los Black Hawk

La firma se realizó este viernes en el Edificio Libertador. También participaron el jefe del Estado Mayor General del Ejército, Oscar Santiago Zarich, y el director de Aviación de Ejército, Sergio Esteban Di Clemente.

La operación se canaliza mediante el programa Foreign Military Sales (FMS), que establece el mecanismo de ventas de equipamiento militar estadounidense a gobiernos extranjeros.

Según precisó el Ministerio de Defensa, el costo de las primeras cuatro unidades ronda los 28 millones de dólares e incluye repuestos e insumos para las primeras 480 horas de vuelo. El objetivo oficial es que el primer helicóptero llegue a la Argentina antes de finalizar el año.

Las aeronaves se incorporarán a la Aviación de Ejército y permitirán iniciar el reemplazo progresivo de los Bell UH-1H y Huey II, utilizados actualmente para tareas de transporte y despliegue de personal.

La incorporación también apunta a recuperar y ampliar las capacidades de movilidad táctica de la fuerza.

Las características de los helicópteros

Los UH-60L Black Hawk pueden alcanzar velocidades cercanas a los 280 kilómetros por hora y transportar hasta 11 efectivos completamente equipados.

Además de las operaciones militares, están preparados para cumplir misiones de búsqueda y rescate, evacuaciones, transporte de cargas y asistencia ante catástrofes. También pueden utilizarse en tareas de apoyo para combatir incendios forestales.

Los antecedentes de la cooperación militar bilateral

La adquisición se suma a otros acuerdos firmados entre Argentina y Estados Unidos para ampliar la cooperación en Defensa.

En junio, Presti y Lamelas habían suscripto dos entendimientos orientados a fortalecer la logística militar entre ambos países. Uno estaba vinculado con el suministro de combustible durante operaciones y el otro habilitaba el acceso argentino a una plataforma estadounidense para adquirir drones y sistemas antidrones.

La nueva Declaración de Intenciones para los Black Hawk representa otro paso en esa agenda de colaboración y en el proceso de modernización de los recursos de la Aviación de Ejército.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.