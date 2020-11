La carta de la sobrina de Alperovich, a un año de la denuncia por abuso sexual: Sigo esperando Justicia, el Estado es responsable

Se cumple un año de la denuncia penal por abuso sexual contra el senador por Tucumán suspendido José Alperovich. La víctima, sobrina y exasesora, escribió una carta para pedirle celeridad a la Justicia y que la causa no quede impune.

La mujer lo acusó por siete hechos de abuso sexual: dos ocurridos en la provincia del norte y los otros cinco sucedidos en la Ciudad de Buenos Aires. A raíz de la presentación judicial, Alperovich pidió una licencia de seis meses sin goce de sueldo en la Cámara Alta, que luego extendió hasta el 1º de enero de 2021.

Milagros Mariona, vocera de la denunciante, habló con TN y expresó su preocupación por la desprotección que sufren las mujeres ante la falta de políticas públicas para acompañar sus reclamos en estas causas.

“Nos llamó la atención que en un año no haya habido avances reales”, señaló Mariona y recordó que desde enero la Corte Suprema de Justicia tiene en su poder resolver la jurisdicción en la que se va a llevar adelante la causa, ya que tiene denuncias radicadas en dos provincias.

Y resaltó: “Hasta ahora la Corte no ha mostrado ninguna señal de que esto se vaya a resolver de manera pronta, y eso nos alarma, nos preocupa”. Mariona remarcó que el Estado argentino “tiene asumidos compromisos internacionales para resolver con la debida diligencia los casos, sobre todo aquellos que tienen que ver con violencia de género y violencia sexual”.



La vocera de la exasesora de Alperovich hizo referencia al caso de Paola Tacacho para poner en evidencia el contexto que se está viviendo en Tucumán. La profesora de inglés de 32 años había denunciado más de 15 veces a un alumno que la acosaba y solo logró una perimetral. Mauricio Parada Parejas cumplió con sus amenazas y la mató en plena calle.

“Es realmente muy preocupante la desprotección que hay hacia las mujeres por parte de la Justicia y del Estado también porque tampoco hay políticas públicas para acompañarlas en estos casos”, señaló Mariona.



En relación a la sobrina del exgobernador, la mujer resaltó que hizo un enorme trabajo de superación, primero, “para poder enfrentarse a la Justicia y al horror que había vivido, y poder romper el silencio”. Y, por otro lado, para “poder recuperarse, volver a estar bien, a estudiar, a hacer su vida normal, estando también el estigma de ser la víctima”. En torno a esto, explicó que desde febrero dejó de tener custodia.

“Quería retomar su vida, su tranquilidad porque (tener un custodio) era convivir con una persona todos los días dentro de su departamento”, explicó Mariona y aseguró que consideran que están “protegidas por la opinión pública y por la sociedad, que sabe de qué se trata este caso”.

“Nos vamos a asegurar de que no haya impunidad”, prometió la mujer y denunció una posición de “desigualdad y desproporción” de poder entre la denunciante y el denunciado, que fue gobernador de Tucumán durante 12 años, actualmente es senador y representa a la provincia en una banca, pese a que está de licencia.



“Tenemos una Justicia que no la protege, que no la acompaña, que no le da respuestas, que mantiene el silencio”, reclamó la vocera de la joven.

La carta de la mujer que denunció a Alperovich por violación

A un año de la denuncia por violación contra José Alperovich, su denunciante publicó una carta abierta para pedirle a la Justicia que avance y que no deje impune la causa. “Ha pasado un año. Sigo esperando, día a día, respuestas, investigaciones serias, medidas, justicia. Y mientras, miro a mi alrededor y advierto que ni el horror que me tocó vivir, ni los infiernos que atraviesan miles de mujeres y niñas son suficientes para que traten las causas con la responsabilidad y debida diligencia que merecen”, comenzó escribiendo la sobrina del exgobernador de Tucumán, y afirmó: “Me alerta y me asusta, porque nos están matando”.

Luego, detalló: “Denuncié penalmente a José Alperovich por hechos de violencia sexual, física y psicológica contra mi persona, ocurridos tanto en Buenos Aires como en Tucumán desde diciembre de 2017 hasta mayo de 2019. Al día de la fecha mi causa aún no tiene definida su competencia, cabe aclarar que las denuncias son distintas, por eso, su asentamiento en cada jurisdicción según corresponda”.

La exasesora del actual senador detalló también que asistió a dos instancias de ratificación, en las que tuvo que declarar durante cuatro horas ante la fiscal María del Carmen Reuter y el juez Facundo Maggio, en Tucumán, y otras cinco, en la Ciudad de Buenos Aires, frente al juez Osvaldo Rappa. A su vez, resaltó que se puso a disposición para lo que requieran.

“En Tucumán la investigación nunca estuvo ligada a la cronología de los hechos que denuncié, lo cual me resulta llamativo y preocupante. Asistí a dos audiencias en mi provincia. La Justicia se dedicó a indagar a los testigos de la defensa sobre cuestiones vinculadas a la supuesta conspiración política que intentó instalar José Alperovich, quien además solo se pronunció públicamente para ampliar sus licencias en el Senado y mentir que la causa avanzaba a su favor”, reclamó.



En su defensa, Alperovich, quien es representado por el abogado Mariano Cúneo Libarona, negó el abuso sexual y presentó a fines de enero en la Justicia tucumana una contradenuncia en la que advirtió sobre un supuesto plan de desprestigio en su contra. Para respaldar su planteo, presentó como pruebas fotos y chats de WhatsApp con la denunciante que, según dijo, contradicen la denuncia.



En relación a la causa radicada en la Ciudad de Buenos Aires, la sobrina de Alperovich estimó que la investigación “está dada acorde a lo declarado”. Y lo justificó alegando que “al menos allí acudí a una instancia de inspección ocular ordenada por el juez en el lugar de los hechos”. Sin embargo, criticó que no cuenta con información ni tiene acceso a los detalles de la causa.

“Sumado a ese desalentador panorama general y atravesado por una pandemia que sirvió de excusa para detenerse aún más, recibí como última novedad la noticia de la suspensión de los plazos de las investigaciones judiciales en Tucumán hasta tanto la Corte Suprema de la Nación se expidiera respecto al asunto de la jurisdicción”, informó la denunciante.



Finalmente, la mujer le envió un mensaje a todas las víctimas de violencia machista: “¡Aquí estoy! Ha pasado un año, e insisto porque estoy acá. Por las que callan, por las que no y no fueron escuchadas, por las que aun muertas no encuentran un límite a la violencia, a la exposición y vulneración a la que nos enfrentamos a diario, porque ya es tarde, porque ya no sirve, porque ya no están. Porque la muerte no es un límite”. Y advirtió: “El Estado es responsable”.