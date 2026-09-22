La Casa Rosada negó internas y aseguró que Bullrich respalda la reelección de Milei

En medio de la discusión por el proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso, la Casa Rosada buscó despejar las versiones sobre posibles diferencias internas dentro del oficialismo y aseguró que Patricia Bullrich mantiene su respaldo a la reelección de Javier Milei.

El encargado de transmitir esa posición fue el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien durante una conferencia de prensa en Casa Rosada se refirió al rol de la jefa del bloque del oficialismo en el Senado y a las diferencias expresadas en torno a algunos aspectos del proyecto presupuestario.

Ravier sostuvo que Bullrich "es fundamental" para la gestión del Presidente y negó que las diferencias de opinión existentes puedan interpretarse como una ruptura dentro del Gobierno. En ese sentido, explicó que en una administración liberal pueden coexistir distintas posiciones y que esas discrepancias forman parte de los ámbitos institucionales y políticos en los que se desarrolla la gestión.

El funcionario apeló a una frase atribuida al Presidente para describir el funcionamiento interno del Gobierno. "Hay que insistir con esta frase del Presidente, que en un gobierno liberal 'no somos manada'", señaló.

A partir de esa definición, Ravier planteó que pueden existir diferencias incluso entre integrantes de la propia administración. "Hay personas que pueden tener distintos puntos de vista, incluso dentro del Gobierno. Lo vivimos en las reuniones de gabinete, seguramente también habrá alguna diferencia de opinión en la mesa política. Estas cuestiones se resuelven dentro de esos ámbitos", afirmó.

El respaldo de Bullrich a Milei, según Ravier

La situación de Patricia Bullrich ocupa un lugar relevante en la discusión política del oficialismo debido a su función como jefa del bloque libertario en el Senado y a su participación en la gestión nacional.

Ravier afirmó que las diferencias planteadas por la senadora no generan una preocupación para la Casa Rosada y destacó el papel que tuvo y mantiene dentro del Gobierno.

"No nos genera nada negativo al respecto. Bullrich como senadora es una persona fundamental para este Gobierno, lo fue en el pasado como ministra de Seguridad", manifestó el vocero presidencial. En esa misma línea, aseguró que la legisladora "sigue trabajando con el Gobierno" y que se encuentra alineada con la posibilidad de que Milei continúe al frente del Poder Ejecutivo. "Sigue trabajando con el Gobierno, alineada con la idea de que Milei tiene que ser reelecto. Trabajamos muy bien al respecto", afirmó.

De esta manera, la Casa Rosada buscó presentar las diferencias internas como parte del intercambio de posiciones que puede producirse dentro de una administración, sin interpretarlas como una disputa que comprometa el funcionamiento del oficialismo.

Las diferencias por el área de Discapacidad

Uno de los puntos que generó críticas de Bullrich está relacionado con los recortes previstos en el área de Discapacidad dentro del proyecto de Presupuesto 2027.

Consultado específicamente sobre esas observaciones, Ravier volvió a relativizar la existencia de un conflicto y señaló que pueden coexistir distintos puntos de vista respecto de las decisiones incluidas en la iniciativa presupuestaria. La explicación oficial se apoyó nuevamente en la idea de que las diferencias pueden discutirse dentro de los espacios correspondientes. Para el Gobierno, según lo expresado por el vocero, la existencia de una posición diferente frente a una determinada medida no implica necesariamente una ruptura política.

La discusión sobre Discapacidad aparece así vinculada directamente con el debate presupuestario, pero también con la dinámica interna del oficialismo y con la manera en que la Casa Rosada interpreta las diferencias manifestadas por una de sus principales referentes en el Senado.

Sobre las personas con discapacidad

En relación con las críticas por los recortes previstos, Ravier sostuvo que las personas con discapacidad son una prioridad para el Gobierno, y estableció una comparación con la administración anterior.

"Las personas con discapacidad son prioridad para el Gobierno, lo que no pasó en la administración anterior", afirmó el funcionario. Según explicó, durante la actual gestión se realizaron auditorías sobre "mecanismos internos de asignaciones", con el objetivo de revisar la forma en que se distribuían los recursos y procurar que el dinero llegara a quienes correspondía.

Ravier sostuvo que el Gobierno "trató de asignarse el dinero a las personas adecuadas" y afirmó que "ninguna persona con discapacidad se quedó sin el beneficio".

Estos argumentos fueron planteados por el vocero en el contexto de las discusiones generadas por el Presupuesto 2027 y frente a los cuestionamientos relacionados con las partidas destinadas al sector.

Actualización de valores y referencia a la inflación

Ravier también se refirió específicamente a la evolución de los valores contemplados para el área y aclaró que, pese a los recortes previstos en el proyecto, existe una intención oficial de actualizar los montos. En ese sentido, señaló que "hay intención de actualizar valores, por lo menos por inflación, como mínimo por el Índice de Precios al Consumidor (IPC)".

La referencia al IPC establece, de acuerdo con lo expresado por el funcionario, el parámetro mínimo que el Gobierno contempla para la actualización de los valores.

La discusión presupuestaria queda así atravesada por dos cuestiones planteadas durante la conferencia de prensa: por un lado, las diferencias políticas respecto de las partidas para Discapacidad; por otro, la definición de la Casa Rosada de que esas diferencias no representan una interna que afecte la relación con Bullrich.