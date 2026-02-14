La CGT acelera definiciones y evalúa un paro general contra la reforma laboral

La cúpula directiva de la Confederación General del Trabajo (CGT) decidió adelantar para el próximo lunes una reunión determinante en la que se tratará la posibilidad concreta de convocar a un paro general para la próxima semana. La decisión se inscribe en un escenario de creciente tensión sindical frente a la posible sanción de la Reforma Laboral, cuyo tratamiento se iniciará en la Cámara de Diputados luego de haber obtenido media sanción en el Senado.

La convocatoria, que se desarrollará de manera virtual desde las 16, fue impulsada por los cotitulares de la central obrera: Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio). Los tres dirigentes resolvieron acelerar los tiempos ante la presión interna de distintos sectores sindicales que consideran imprescindible adoptar una postura más contundente frente al avance del proyecto oficial.

El adelantamiento del encuentro no es un gesto menor: expresa la urgencia con la que la conducción cegetista percibe el momento político y legislativo. La reforma comenzará a debatirse en Diputados en los próximos días y el movimiento sindical busca fijar posición antes de que el tratamiento parlamentario avance.

El clima interno: de la protesta a la medida de fuerza

En el seno de la CGT se instaló un debate que va más allá de las declaraciones públicas. Varios dirigentes sostienen que ya no alcanza con movilizaciones o expresiones callejeras de rechazo. Según plantean, el proyecto de Reforma Laboral requiere una respuesta de mayor impacto político y sindical.

La posibilidad de un paro general aparece, en ese contexto, como una herramienta de presión directa. De hecho, no se descarta que la central obrera convoque a la medida de fuerza el mismo día en que se inicie el debate en la Cámara baja, probablemente el miércoles 18 o el jueves 19.

Esa sincronización entre el tratamiento legislativo y la eventual huelga general tendría un fuerte simbolismo: marcaría la voluntad de la CGT de intervenir activamente en la discusión pública y ejercer influencia mientras los diputados deliberan sobre el texto aprobado previamente por el Senado.

Los puntos más cuestionados de la reforma laboral

El rechazo sindical no es genérico. Existen artículos concretos que concentran la mayor preocupación de la conducción gremial. Entre los aspectos más controvertidos se destacan:

Reducción salarial en caso de licencia médica: se permitiría disminuir el salario de los trabajadores entre un 25% y un 30% durante períodos de licencia.

Indemnizaciones: generan inquietud por los cambios previstos en su esquema.

Jornada laboral: preocupa la posible modificación de las condiciones actuales.

Vacaciones: también figuran entre los puntos sensibles del proyecto.

Regulación del derecho de huelga: aparece en el horizonte como otro eje conflictivo.

Para la CGT, el artículo que habilita la reducción salarial en caso de licencia médica representa uno de los núcleos más sensibles del proyecto. La posibilidad de que un trabajador vea reducido su ingreso entre un 25% y un 30% durante un período de enfermedad es interpretada como un retroceso en materia de derechos laborales.

Al mismo tiempo, la discusión sobre las indemnizaciones, la duración y organización de la jornada laboral y el régimen de vacaciones amplifica la percepción de que el proyecto implica una modificación estructural de condiciones históricamente consolidadas. En ese marco, la regulación del derecho de huelga agrega un componente simbólico y práctico de enorme relevancia para el movimiento obrero organizado.

El inminente tratamiento en Diputados no solo abre un capítulo parlamentario, sino también un escenario de confrontación política y sindical. La CGT se enfrenta a una definición estratégica: optar por la presión institucional o avanzar hacia una medida de fuerza de alcance nacional.

La reunión virtual del lunes a las 16 será el espacio donde se dirima esa disyuntiva. Allí, los cotitulares Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo deberán canalizar las distintas posiciones internas y evaluar el impacto de una eventual convocatoria a paro.

La central obrera, históricamente actor central en los debates laborales, se encuentra ante una coyuntura que pone a prueba su capacidad de articulación y respuesta. Con el debate legislativo previsto para el miércoles 18 o jueves 19, el reloj político avanza y la definición sindical parece inminente.