Milei prepara un operativo especial para recibir a la Selección y acelera la agenda política tras el Mundial

El Gobierno nacional ya trabaja en un operativo especial para el eventual regreso de la Selección argentina tras la final del Mundial 2026. En la Casa Rosada consideran que el recibimiento del plantel podría convertirse en la movilización más importante desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, por lo que comenzaron a coordinar aspectos de seguridad y logística con distintas jurisdicciones.

Fuentes oficiales señalaron que el Presidente sigue de cerca la participación del equipo de Lionel Scaloni y mantiene contacto con autoridades de la FIFA y con integrantes del cuerpo técnico. Sin embargo, aseguran que la prioridad es evitar cualquier utilización política de una posible celebración.

Entre las medidas analizadas figura la posibilidad de declarar un feriado o asueto para facilitar el recibimiento del plantel una vez que regrese al país. La decisión dependerá de la fecha definitiva del regreso de la delegación argentina y se anunciaría una vez finalizado el torneo.

El Gobierno también instruyó a sus funcionarios para que no viajen a Estados Unidos con motivo de la final. Según trascendió, la intención es transmitir una imagen de austeridad y evitar cuestionamientos por el uso de recursos públicos.

Operativo de seguridad y coordinación

La organización del eventual recibimiento ya comenzó a ser coordinada entre el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, aunque todavía no existe un recorrido definido debido a que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aún no confirmó cómo será el regreso del plantel.

En la Casa Rosada sostienen que, si los jugadores decidieran saludar desde el histórico balcón presidencial, el edificio permanecería sin dirigentes políticos para evitar que el acto adquiera un carácter partidario.

Las autoridades buscan evitar los inconvenientes registrados durante los festejos por el título mundial de Qatar 2022, cuando la multitud impidió completar el recorrido previsto del micro que trasladaba a los campeones.

Una tregua política impulsada por el Mundial

En el oficialismo reconocen que la Copa del Mundo generó una pausa en la agenda política y permitió reducir las tensiones internas dentro de La Libertad Avanza. Sin embargo, aseguran que una vez concluido el certamen volverán a acelerarse las principales reformas previstas para el segundo semestre.

Entre las prioridades aparecen la reforma electoral, con el objetivo de eliminar o suspender las PASO, además de nuevas iniciativas económicas y la negociación con gobernadores para avanzar en el Congreso.

La estrategia oficial busca llegar a septiembre con acuerdos políticos consolidados, el tratamiento de las reformas en marcha y el inicio de la campaña rumbo a las elecciones presidenciales de 2027.

En paralelo, el Gobierno continúa evaluando acuerdos con mandatarios provinciales para garantizar gobernabilidad sin resignar el armado nacional de La Libertad Avanza.

Pese al entusiasmo que genera el desempeño de la Selección, en la Casa Rosada admiten que el escenario económico seguirá siendo el principal desafío de la gestión una vez terminado el Mundial, por lo que el foco volverá rápidamente sobre la inflación, el crecimiento y las reformas estructurales.

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