La CGT habla de un alto acatamiento al paro nacional y vuelve a criticar el cierre de Fate

La República Argentina atraviesa este jueves una jornada de alta intensidad política y social. En el marco del cuarto paro nacional contra la gestión actual, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha calificado la medida de fuerza como un éxito rotundo en términos de adhesión. A través de uno de sus principales referentes y cosecretario general, Jorge Sola, la central obrera ratificó su postura de confrontación frente a las políticas oficiales, poniendo especial énfasis en la crítica al Gobierno por el reciente y traumático cierre de la empresa de neumáticos Fate.

El factor transporte

Para que un paro nacional logre la contundencia necesaria, la adhesión del sector transporte resulta indispensable. En este sentido, Sola subrayó la importancia de que todos los gremios se hayan plegado a la jornada de protesta. Un punto clave fue la participación de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), cuya presencia fue destacada por el dirigente sindical.

Sobre la estructura interna de la central, Sola aclaró la posición del gremio de los choferes:

La UTA es miembro de la CGT y está confederada.

Aunque actualmente no es parte del consejo directivo, su participación es vital por ser "parte de la construcción de la medida de fuerza".

El respaldo de este gremio se traduce en un apoyo explícito a la estrategia que la CGT lleva adelante.

Como resultado directo de esta alineación, el panorama matutino mostró una Ciudad de Buenos Aires y alrededores con trenes y subtes sin servicio. No obstante, el esquema de transporte no fue total, ya que se reportó el funcionamiento de algunas líneas de colectivos y los taxis, permitiendo una movilidad mínima y marginal.

Sectores fabriles y el impacto en el interior del país

El acatamiento no se limitó únicamente a los servicios de transporte. Según los datos que maneja la central sindical, la medida comenzó a sentirse incluso antes de la medianoche del jueves. Jorge Sola detalló en declaraciones radiales a Radio Rivadavia que, en los sectores fabriles con turnos nocturnos, el cese de actividades se inició el miércoles a las 22:00 horas. Esta decisión estratégica tuvo como objetivo evitar que la huelga sorprendiera a los trabajadores a mitad de sus jornadas laborales.

En los grandes centros urbanos, el nivel de adhesión fue calificado como "importantísimo", lo que el sindicalista atribuyó a un sólido alineamiento de las bases con la cúpula de la CGT. Para la central, este fenómeno no es una casualidad, sino el reflejo de una "unidad de criterio" que nace de la oposición directa a dos ejes centrales: el proyecto de reforma laboral y la degradación de las condiciones sociales.

El "caso Fate" como síntoma de una crisis mayor

El cierre de la planta de Fate, ocurrido el miércoles, se ha convertido en el símbolo de la lucha gremial en esta jornada. Para la CGT, lo sucedido con la emblemática firma de neumáticos no es un hecho aislado, sino una señal de alarma sobre lo que Sola denominó la "rotura del tejido productivo y social".

Las cifras que maneja el sindicalismo son contundentes:

El caso Fate es considerado solo la "punta de lanza" de un proceso de desindustrialización.

Se advierte sobre la caída de 300.000 puestos de trabajo formales en el último período.

Existe un rechazo absoluto a que este tipo de situaciones se naturalicen bajo el nuevo marco legal que se pretende imponer.

La reforma laboral en la mira

El trasfondo político de la huelga coincide cronológicamente con la actividad parlamentaria. A partir de las 14:00 horas, está prevista una sesión en la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de reforma laboral. Para la CGT, esta reforma es el núcleo del conflicto, ya que consideran que el plan oficialista "no tiene al trabajador en el centro de la escena".

Jorge Sola fue tajante al recordar la trayectoria de lucha que la central viene sosteniendo: "Hicimos 12 movilizaciones y este es el cuarto paro nacional". Con estas palabras, el dirigente dejó en claro que la organización sindical no cesará en sus expresiones de rechazo mientras el proyecto legislativo siga su curso bajo los términos actuales. La jornada de hoy se consolida, así, como un mensaje directo al Poder Legislativo en el inicio de un debate que promete reconfigurar las relaciones laborales en el país.