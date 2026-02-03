La CGT se reúne este viernes y prepara medidas de fuerza contra la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una reunión de su consejo directivo para este viernes, con el objetivo de definir su posición frente al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno y que comenzará a debatirse en el Congreso. El encuentro fue citado para analizar el estado de las negociaciones con diferentes sectores y evaluar posibles respuestas de la central sindical.

La cita está programada para las 11 en la sede de Azopardo 802, en la Ciudad de Buenos Aires, y se desarrollará luego de una gira por el interior del país que la conducción cegetista realizó en las últimas semanas en busca de apoyo de gobernadores para frenar o modificar el proyecto. Esa ronda de visitas tuvo varios traspiés: por ejemplo, la cancelación de una reunión con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, por "problemas de agenda", según informaron desde la central.

"Yo creo calculo que, mínimamente, se anunciará la movilización", pronosticó a este medio Horacio Arreceygoy, secretario de Prensa de la CGT, pero advirtió que dependerá de la conclusión que salga del Consejo Directivo. Otros siguen apostando al diálogo, como el caso de Gerardo Martínez (UOCRA). "Él siempre fue partidario de negociar todo lo que se pueda y con todos los que se puedan para intentar si no evitar que salga, al menos morigerar los temas mas perjudiciales", explican cerca del líder de la construcción.

En el análisis interno de la CGT se debatirá si priorizar la profundización de las tratativas políticas para introducir cambios al texto o si se instrumentan medidas de fuerza, como un paro general con movilización, que es reclamada por sectores sindicales de mayor confrontación al interior de la central como la UOM y Aceiteros. Otros sectores, como la UOCRA de Gerardo Martínez, insiste con intentar el diálogo para, al menos, morigerar el proyecto.

Los líderes sindicales mantienen contactos con diferentes gobernadores y referentes provinciales, aunque en algunos casos no se concretaron las audiencias previstas. Desde la CGT señalan que persisten gestiones con mandatarios provinciales para coordinar posiciones frente al proyecto, que incluye cambios en la normativa laboral y aspectos tributarios que preocupan a sindicatos y gobernadores.

El encuentro del viernes se da en un contexto de tensiones internas dentro del movimiento obrero y de presión política creciente, en momentos en que el oficialismo acelera gestiones para sumar apoyos en el Congreso y avanzar con la agenda legislativa del Gobierno.