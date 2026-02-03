Reforma Laboral: Bullrich reactiva el diálogo con los aliados en el Senado

El escenario legislativo nacional ingresa en una fase de definiciones críticas. Con el inicio formal del tratamiento de la reforma laboral cada vez más cerca, el oficialismo ha decidido acelerar los tiempos de la política para evitar contratiempos en el recinto. En este contexto, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, encabeza este martes una reunión de alto voltaje político con los referentes de los denominados bloques dialoguistas. El objetivo primordial de este encuentro es pulir las aristas más filosas de un proyecto que promete transformar el mercado de trabajo, pero que aún encuentra resistencias en los capítulos fiscales que afectan directamente a las arcas de las provincias.

La cita parlamentaria, que comenzó cerca de las 15 horas, no es casual en su locación. Se desarrolla en las oficinas del bloque de la Unión Cívica Radical, repitiendo el esquema del primer intercambio ocurrido la semana pasada. Esta elección de sede subraya la voluntad del oficialismo de trabajar en el mismo ámbito donde los bloques no kirchneristas ya habían acercado observaciones al dictamen firmado originalmente en diciembre.

Para Bullrich, la meta es ambiciosa pero concreta: llegar a la sesión con un acuerdo lo más amplio posible. El Gobierno pretende llevar el proyecto al recinto en las próximas semanas, manejando como fechas tentativas el 11 o 12 de febrero. No obstante, para que el reloj no se detenga, el diálogo debe permanecer abierto y dinámico, permitiendo que el texto final logre un consenso que despeje las dudas de los senadores que responden a gobernadores aliados.

El principal escollo que enfrenta el proyecto de reforma no es estrictamente laboral, sino impositivo. Los bloques dialoguistas han planteado objeciones estructurales que el oficialismo deberá gestionar con precisión. Los puntos de mayor fricción se centran en los siguientes aspectos:

Reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades: Al ser un tributo coparticipable, los legisladores advierten que la medida se traduce en una merma directa de recursos para las provincias.

Al ser un tributo coparticipable, los legisladores advierten que la medida se traduce en una merma directa de recursos para las provincias. Compensaciones fiscales: Mientras la Casa Rosada busca sostener el artículo para fomentar la inversión, la oposición aliada condiciona su apoyo a la garantía de compensaciones para los tesoros provinciales.

Mientras la Casa Rosada busca sostener el artículo para fomentar la inversión, la oposición aliada condiciona su apoyo a la garantía de compensaciones para los tesoros provinciales. Fondo de Asistencia Laboral: Se cuestiona la creación de este nuevo esquema de indemnizaciones que sería financiado con recursos de la Anses .

Se cuestiona la creación de este nuevo esquema de indemnizaciones que sería financiado con recursos de la . Limitación del alcance: Existe una propuesta firme de diversos senadores para limitar este fondo, al menos en una primera etapa, exclusivamente a las pequeñas y medianas empresas.

Mientras Patricia Bullrich despliega su estrategia en los pasillos del Congreso, el Poder Ejecutivo nacional mantiene un frente paralelo de negociación. El ministro del Interior, Diego Santilli, es quien lidera los contactos directos con los mandatarios provinciales para asegurar apoyos clave y despejar cualquier resistencia remanente.

En cuanto a los números en la Cámara Alta, el optimismo de la jefa del bloque oficialista es notable. Tras los primeros intercambios, Bullrich ha manifestado que el acuerdo con los sectores aliados está "consolidado". Según sus propias estimaciones, el oficialismo habría logrado reunir 44 voluntades, una cifra que otorga tranquilidad para el tratamiento en el recinto, siempre que se logren saldar los detalles técnicos que hoy se discuten.

En la reunión previa participaron figuras de peso como Eduardo Vischi, Carlos "Camau" Espínola, Carlos Arce, Beatriz Ávila, Flavia Royón, Julieta Corroza, Edith Terenzi y Natalia Gadano. Para el encuentro de este martes, se aguarda además la presencia de Martín Goerling Lara, jefe del bloque del PRO, cuya incorporación es vista como el paso final para terminar de cerrar el círculo de apoyos necesarios para el éxito de la reforma.