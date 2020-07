La cifra de nuevos casos volvió a superar la decena y el acumulado alcanza los 56

Ayer, fue la segunda jornada con más casos de Covid-19 registrados en la provincia. Según lo informó el COE, hasta las 21 de anoche, se detectaron 14 nuevos casos positivos, elevando el total acumulado a 56.

El comunicado señaló también que todas las personas cuyas muestras arrojaron resultados positivos tienen domicilio en la ciudad Capital, que continúa siendo el principal distrito afectado por la circulación del virus.

Además, las autoridades detallaron que la mayoría de los casos positivos detectados ayer corresponden a la vigilancia epidemiológica dentro de la población, que debe cumplir el aislamiento obligatorio. Algunos de estos arrojaron resultados positivos en el segundo testeo PCR de rigor.

“Por eso, es de suma importancia que, más allá del resultado de PCR, todos aquellos que han sido o son contacto estrecho guarden un estricto aislamiento sanitario obligatorio”, aclararon las autoridades del Ministerio de Salud.

Si bien el informe del COE no dio detalles sobre aquellos casos positivos que se detectaron fuera de la vigilancia epidemiológica, que se realiza al grupo de personas que deben cumplir con el aislamiento obligatorio, trascendió que se trataría de personal de una empresa de transporte. Por ese motivo, se habría avanzado con el aislamiento del resto del personal y su familia y se inició con el estudio de los contactos estrechos que pudieron darse.

También, se informó que, prácticamente, no hubo una variación de ocupaciones de terapia intensiva y respiradores en el sistema de salud provincial, e incluso, la terapia intensiva y la intermedia del Hospital Carlos Malbrán se mantiene sin ocupación.

Además de las 120 plazas de aislamiento sanitario, 21 están ocupadas con pacientes positivos para COVID-19 y casos sospechosos.



Flexibilización

Si bien estaba previsto que suceda a partir de hoy, finalmente el COE confirmó que la apertura del comercio, en general, y otras actividades afines que tienen menor riesgo de contagio, se realizará recién a partir del próximo lunes 20, con la supervisión de protocolos sanitarios de trabajo.

“Es necesario que todos entremos en razón para aprender a manejar los términos de una fase de convivencia social responsable. Evitar contagios está en manos de la gente y su capacidad para modificar costumbres y hábitos diarios. La higiene, el distanciamiento social, el uso del barbijo y no compartir elementos como vasos, mates o utensillos, son herramientas clave para contener el virus”, aseguraron las autoridades del COE.