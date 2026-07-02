La Corte Suprema dejó firme el decomiso de $684.990 millones contra Cristina Kirchner

La Corte Suprema de Justicia dejó firme el monto de $684.990.350.139,86 correspondiente al decomiso que deberán afrontar la ex presidenta Cristina Kirchner, el empresario Lázaro Báez y los demás condenados en la causa conocida como "Vialidad", luego de rechazar por inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por las respectivas defensas.

La resolución fue adoptada este jueves por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron los planteos formulados en el marco de la etapa de ejecución del decomiso. La decisión fue dictada en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, dejando firmes las resoluciones dictadas por las instancias anteriores.

Con esta determinación, quedó confirmado el monto actualizado del decomiso que deberá ejecutarse sobre los bienes de los condenados, quienes deberán responder solidariamente por esa obligación patrimonial derivada de la sentencia.

Los recursos rechazados

Uno de los recursos analizados por la Corte había sido presentado por la defensa de Cristina Kirchner, integrada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy.

Los representantes de la ex presidenta sostuvieron que el monto inicialmente fijado para el decomiso tenía carácter provisorio y cuestionaron el criterio utilizado para actualizar esa cifra, particularmente la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Por otra parte, la defensa del empresario Lázaro Báez presentó un planteo vinculado con la competencia del tribunal encargado de ejecutar el decomiso. En ese escrito sostuvo que esa etapa del proceso debía tramitar ante el Tribunal Oral Federal N.º 4, en razón de la condena que pesa sobre el empresario en la causa conocida como "la ruta del dinero".

La Corte Suprema rechazó ambos recursos, dejando firme tanto la actualización del monto como la competencia del Tribunal Oral Federal N.º 2 para continuar con la ejecución del decomiso.

La evolución del monto establecido por la Justicia

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el Tribunal Oral Federal N.º 2 había fijado originalmente, al momento de dictar la sentencia condenatoria, un decomiso por $84.835.227.378,04, correspondiente al perjuicio ocasionado al Estado.

Al mismo tiempo, el tribunal había dispuesto que esa suma fuera actualizada una vez que la sentencia adquiriera firmeza. Posteriormente, luego de que las condenas quedaran firmes, se desarrolló el procedimiento para recalcular el monto definitivo del decomiso.

En esa instancia intervino el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, junto con los peritos designados por las defensas y por el Ministerio Público, quienes participaron del proceso de actualización de la cifra. Como resultado de ese trámite, el monto fue recalculado en $684.990.350.139,86, utilizando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC entre noviembre de 2022 y mayo de 2025.

La sentencia que dio origen al decomiso

El 6 de diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N.º 2 condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el marco de 51 licitaciones de obra pública en Santa Cruz.

En esa misma sentencia, la ex mandataria fue absuelta por el delito de asociación ilícita y recibió además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. También fueron condenados el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti, junto con otros ex funcionarios involucrados en la causa.

El recorrido judicial hasta la firmeza de la condena

El proceso continuó el 13 de noviembre de 2024, cuando la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal N.º 2. Más adelante, el 10 de junio de 2025, la Corte Suprema de Justicia rechazó los recursos extraordinarios presentados contra las condenas, decisión que dejó firme la sentencia.

Tras esa resolución, el Tribunal Oral Federal N.º 2 ordenó la detención de los condenados y dispuso avanzar con la actualización del monto del decomiso previsto en la sentencia.

Quedó firme la ejecución del decomiso

Con la resolución adoptada este jueves, la Corte Suprema cerró la discusión planteada por las defensas respecto de la actualización del monto y de la competencia para ejecutar el decomiso.

Al declarar inadmisibles los recursos interpuestos por las defensas de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, el máximo tribunal dejó firmes las decisiones adoptadas por las instancias anteriores y confirmó definitivamente el decomiso actualizado de $684.990.350.139,86, suma que deberán afrontar solidariamente los condenados en la causa Vialidad.