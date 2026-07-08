Poncho 2026: se prepara el pabellón "Bodegas & Delicatessen" con producción catamarqueña

Con vistas al inicio de la Fiesta Nacional del Poncho 2026, prevista para el próximo 17 de julio, avanzan los preparativos del tradicional pabellón "Bodegas & Delicatessen", uno de los espacios destinados a promover la producción local y el trabajo de emprendedores de distintos puntos de la provincia.

En ese marco, el ministro de Desarrollo Productivo, Luis Castro, recibió a más de 50 productores provinciales de diversos rubros para concretar la firma de los contratos de participación que les permitirán integrar este sector durante el desarrollo de la fiesta.

La reunión representó un paso previo a la puesta en funcionamiento del pabellón, que volverá a reunir una amplia variedad de propuestas elaboradas por productores catamarqueños y que formará parte de una nueva edición del principal evento cultural y productivo de la provincia.

Emprendedurismo mediante infraestructura sin costo

La participación de los productores estará acompañada por una política impulsada por el Ministerio de Desarrollo Productivo, que asumirá el financiamiento de la totalidad de la infraestructura y de la logística necesaria para el funcionamiento del espacio.

De esta manera, quienes integren el pabellón dispondrán de stands gratuitos, completamente equipados para la exhibición y comercialización de sus productos. La medida permitirá que los expositores desarrollen su actividad durante la fiesta sin afrontar costos adicionales relacionados con el armado de los espacios de exposición.

Desde la cartera productiva se plantea esta iniciativa como una política clave de apoyo al emprendedurismo, orientada a facilitar la presencia de productores locales en un evento que reúne a una importante cantidad de visitantes.

Luis Castro destacó el valor estratégico del pabellón

Durante el encuentro con los emprendedores, el ministro Luis Castro saludó personalmente a cada uno de los participantes y puso en valor el papel que cumple el espacio dentro de la Fiesta Nacional del Poncho. El funcionario sostuvo que el pabellón representa una herramienta para visibilizar el trabajo de los productores provinciales frente a un amplio público.

En ese sentido, expresó que el espacio "significa ayudar a mostrar en tan importante fiesta, visitada por miles de turistas y comprovincianos, la alta calidad de una gran variedad de productos con sello provincial".

Las palabras del ministro reflejan el objetivo de consolidar al pabellón como una vidriera destinada a exhibir la diversidad y la calidad de la producción elaborada en Catamarca, aprovechando el alcance que tiene uno de los eventos más convocantes del calendario provincial.

Variedad de productos con sello catamarqueño

El espacio "Bodegas & Delicatessen" volverá a reunir propuestas provenientes de diferentes actividades productivas. La oferta incluirá productos representativos de varios sectores económicos de la provincia, permitiendo a los visitantes conocer y adquirir elaboraciones de origen local.

Entre los rubros que estarán presentes se encuentran:

Producción vitivinícola.

Producción apícola.

Producción olivícola.

Dulces y confituras.

Alimentos elaborados , entre ellos embutidos y fiambres artesanales.

, entre ellos embutidos y fiambres artesanales. Especias aromáticas.

Otros productos regionales.

La diversidad de expositores permitirá conformar una propuesta que refleje distintos perfiles productivos y que reúna alimentos y especialidades elaboradas en diferentes puntos de la provincia.

Expectativas para una nueva edición del Poncho

Tanto el ministro Luis Castro como los propios emprendedores coincidieron en señalar que "Bodegas & Delicatessen" volverá a posicionarse como uno de los sectores de mayor convocatoria durante la Fiesta Nacional del Poncho 2026. Las expectativas se apoyan en la presencia de miles de turistas y comprovincianos que cada año recorren el predio y visitan los distintos pabellones, convirtiendo al espacio en una oportunidad para que los productores exhiban y comercialicen sus elaboraciones.

La posibilidad de contar con infraestructura completamente financiada por el Estado provincial representa, además, un incentivo para ampliar la presencia de emprendimientos locales dentro de la muestra.

Dónde estará ubicado el pabellón

El tradicional espacio destinado a productores y emprendedores funcionará dentro del Predio Ferial Catamarca. Según se informó, "Bodegas & Delicatessen" estará ubicado al fondo de la caminería principal, un sector especialmente preparado para recibir a los visitantes durante el desarrollo de la Fiesta Nacional del Poncho.

Con la firma de los contratos de participación y el respaldo brindado por el Ministerio de Desarrollo Productivo, el pabellón "Bodegas & Delicatessen" avanza en su preparación para recibir a más de medio centenar de productores provinciales. La propuesta volverá a formar parte de la Fiesta Nacional del Poncho 2026 como un espacio destinado a exhibir la diversidad productiva de Catamarca, facilitar la comercialización de productos con sello local y acercar a miles de visitantes una amplia oferta elaborada por emprendedores de distintos rubros de la provincia.