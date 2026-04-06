La escribana involucrada en el presunto enriquecimiento ilícito de Adorni declarará ante el fiscal Pollicita

La investigación judicial por el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni tendrá este miércoles 8 una instancia central con la declaración testimonial de la escribana Adriana Mónica Nechevenko de Schuster, convocada por Gerardo Pollicita, titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N° 11. La profesional fue llamada a prestar testimonio en una etapa considerada sensible del expediente, dado que fue quien certificó las escrituras de dos inmuebles vinculados al funcionario.

La expectativa está puesta en las explicaciones que pueda brindar sobre la certificación de las escrituras de dos propiedades que pertenecen al jefe de Gabinete y que no están incorporadas en su declaración jurada:

Un departamento en el barrio porteño de Caballito

Una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz

Ambos bienes quedaron bajo análisis judicial dentro de la pesquisa patrimonial que intenta determinar la evolución de los activos del funcionario y la consistencia entre las operaciones registrales y sus presentaciones oficiales.

La valuación del departamento

Uno de los ejes centrales de la investigación pasa por el inmueble ubicado en Caballito, donde la Justicia busca establecer por qué la escritura refleja un valor significativamente menor al precio actual de mercado.

La escribana, por haber intervenido directamente en la operación, aparece como una testigo clave para precisar los valores consignados en la escritura, las condiciones de la certificació, la documentación respaldatoria de la operación y la correspondencia entre precio declarado y valor real.

De manera paralela, también se incorporaron averiguaciones sobre las visitas que Nechevenko realizó a Casa Rosada, registradas en al menos siete oportunidades entre julio de 2024 y enero de 2026, un dato que forma parte del contexto investigativo que rodea el expediente.

El rol de la escribana

Según trascendió públicamente, Nechevenko fue la encargada de certificar las operaciones inmobiliarias del funcionario, lo que incluyó no solo el departamento de Caballito, sino también la vivienda ubicada en el country de Exaltación de la Cruz.

Ese rol le otorga relevancia directa dentro de la causa, ya que la fiscalía considera que la profesional debería estar al tanto de los valores reales de ambas propiedades, así como de la secuencia documental que acompañó cada compra.

El avance del expediente busca esclarecer de qué manera fueron asentadas esas adquisiciones y si existieron diferencias entre lo escriturado, la valuación de mercado y la información declarada formalmente por el funcionario.

El antecedente judicial de hace 12 años

Dentro del perfil judicial de la escribana, el único antecedente mencionado corresponde a un expediente de hace 12 años, cuando fue convocada como testigo en un juicio contra una banda dedicada al tráfico de efedrina.

En aquel proceso, su intervención estuvo vinculada a la validación de firmas para empresas que funcionaban como fachada de narcotraficantes, un antecedente que volvió a quedar bajo atención pública a partir de su citación en la causa actual.

Una declaración clave

La audiencia prevista en la fiscalía federal podría transformarse en un punto de inflexión para la investigación patrimonial que involucra a Adorni.

Los datos técnicos bajo revisión incluyen:

Dos propiedades no declaradas

Valuación de escritura por debajo del mercado

Certificación de operaciones por la misma escribana

Siete visitas registradas a Casa Rosada

Antecedente judicial previo en una causa por efedrina

Con estos elementos sobre la mesa, la declaración de Adriana Mónica Nechevenko de Schuster aparece como una pieza determinante para profundizar el análisis documental y definir los próximos pasos del fiscal Gerardo Pollicita en la causa.