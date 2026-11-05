La fiscalía pidió el procesamiento con prisión preventiva de Ariel Vallejo

La fiscalía federal de Lomas de Zamora pidió el procesamiento con prisión preventiva de Ariel Vallejo, el financista cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, en el marco de una investigación por presuntos delitos de lavado de dinero y asociación ilícita. La presentación también incluye acusaciones por evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social, en una causa que analiza el funcionamiento de un entramado de sociedades y operaciones financieras desarrollado entre 2020 y 2025.

El pedido fue formulado por la fiscal federal Cecilia Incardona ante el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, y comprende al financista, integrantes de su entorno familiar y personal, además de varias empresas vinculadas al grupo. La representante del Ministerio Público también solicitó que se dispongan embargos para los imputados.

Según la hipótesis presentada por la fiscalía, Vallejo habría construido durante cinco años una estructura empresarial que, pese a estar integrada por distintas sociedades, habría funcionado como una única caja para canalizar fondos de presunto origen ilícito y transformarlos en patrimonio con apariencia legal.

La acusación sostiene que las maniobras investigadas no se limitarían a operaciones de lavado, sino que también incluirían infracciones cambiarias, intermediación financiera no autorizada, evasión impositiva y previsional y, a través de terceros, actividades vinculadas al juego ilegal.

El planteo de la fiscalía

En su presentación, Incardona afirmó que el dueño de Sur Finanzas habría construido, entre 2020 y 2025, un conjunto de sociedades que funcionó como "una sola caja" para convertir dinero proveniente de distintas actividades ilícitas en bienes y activos con apariencia lícita.

La fiscal sostuvo que el esquema habría permitido integrar fondos originados en operaciones cambiarias, actividades de intermediación financiera no autorizada, evasión impositiva y previsional y, mediante terceros, juego ilegal.

En ese contexto, la fiscalía consideró que el lavado de dinero habría sido una práctica habitual dentro de una asociación formada para cometer hechos de esa naturaleza de manera continuada, con la intervención de las sociedades del grupo y en su nombre y beneficio.

La investigación apunta, de esta manera, a determinar el funcionamiento de una estructura en la que las distintas firmas habrían sido utilizadas para canalizar operaciones y movimientos patrimoniales bajo una apariencia de legalidad.

El origen del entramado

En el escrito presentado ante el juez Rodríguez Ponte, Incardona reconstruyó el comienzo de las actividades empresariales atribuidas a Vallejo. Según detalló, el financista habría iniciado sus operaciones con una agencia de cambio denominada Centro de Inversiones Concordia S.R.L., que tomó junto a su madre, Graciela Beatriz Vallejo, y Silvia Torrado.

La fiscalía sostuvo que, con los recursos generados por esa agencia mediante infracciones al Régimen Penal Cambiario, Vallejo fundó Sur Finanzas Group S.A. y adquirió su Casa Central.

La presentación también describió lo que habría ocurrido cuando la agencia fue sancionada y solicitó su baja como operadora de cambio. De acuerdo con la acusación, Vallejo habría vaciado la firma mediante transferencias de activos hacia las cuentas personales de su madre y las propias.

Posteriormente, esos fondos habrían sido derivados desde dichas cuentas hacia otras dos agencias de cambio del grupo, colocados en plazos fijos y utilizados para la compra de bienes.

La fiscalía considera que estos movimientos forman parte de una secuencia de operaciones que debe ser analizada en conjunto, en función de la hipótesis de lavado de activos y de la presunta utilización de distintas sociedades para disimular el origen del dinero.

Los imputados y las seis empresas alcanzadas por el pedido

El requerimiento de procesamiento con prisión preventiva no se limita a Ariel Vallejo. La fiscal Incardona señaló también a integrantes de su entorno familiar, profesional y personal, además de seis sociedades que habrían participado en el entramado investigado.

Entre las personas mencionadas se encuentran:

Ariel Vallejo, financista y dueño de Sur Finanzas.

Graciela Beatriz Vallejo, madre del financista.

Gerardo Salvador Carrozza, contador del grupo.

María Fernanda Sena Argis y Bárbara Denise Sena Argis, hermanas.

Maite Sofía Lorenzo, pareja de Vallejo.

En cuanto a las empresas señaladas en la presentación judicial, se encuentran:

Sur Finanzas Group SA.

Sur Finanzas PSP SA, anteriormente Neblockchain SA.

Centro de Inversiones Concordia SRL.

Cluster Palace Beach SA.

Roma Inversiones SA.

Gestiones San Miguel SA.

La fiscalía solicitó que los imputados sean procesados y que se dispongan embargos sobre sus bienes, en el marco de las acusaciones por los distintos delitos que integran la investigación.

Asociación ilícita, evasión y retención de aportes

Uno de los puntos centrales del requerimiento de Incardona es que las presuntas maniobras de lavado no serían los únicos delitos atribuibles a Vallejo y a las personas vinculadas con el grupo.

La fiscal sostuvo que la asociación ilícita que habría conducido el financista, la evasión de los tributos que las sociedades debían ingresar y la retención de aportes que no fueron depositados deben ser atribuidas de manera autónoma.

Según argumentó, estos delitos, junto con otros investigados, permiten explicar el origen de una parte del dinero que habría sido convertido mediante las operaciones financieras y patrimoniales bajo análisis.

La hipótesis fiscal plantea así una relación entre las presuntas irregularidades tributarias y previsionales y el circuito de fondos que habría sido utilizado para dar apariencia lícita a recursos de origen ilícito.