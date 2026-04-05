La IA ya empezó a aplicarse en el sector público de varios países y hay interés de Nación

La exposición de 200 casos reales de inteligencia artificial (IA) en el sector público revela un hecho que muchos gobiernos aún no han procesado: la transformación ya está ocurriendo, incluso mientras las administraciones debaten sobre su preparación.

El informe advierte de manera clara: la IA no corrige lo que está roto; lo amplifica. El mayor riesgo para los gobiernos no es adoptar la tecnología demasiado rápido, sino permanecer inactivos mientras otros países construyen el Estado del futuro sin preguntar si desean formar parte de él.

Un ejemplo concreto se encuentra en Argentina, donde el sistema Prometea genera borradores de resoluciones judiciales analizando expedientes completos. Lo que un funcionario tardaba días en redactar, la IA lo produce en minutos, acelerando un sector históricamente lento y burocrático como la Justicia.

Casos destacados: lecciones globales

El impacto de la IA en la administración pública se manifiesta de maneras dramáticas y contrastantes alrededor del mundo:

Países Bajos: Un algoritmo acusó a 26,000 familias de fraude en subsidios infantiles , provocando pérdidas de casas, empleos y matrimonios, y la separación de niños de sus padres. La causa: datos defectuosos y un modelo sesgado que discriminó por origen migrante, colapsando al gobierno entero.

Un algoritmo acusó a , provocando pérdidas de casas, empleos y matrimonios, y la separación de niños de sus padres. La causa: que discriminó por origen migrante, colapsando al gobierno entero. Austria: Desde 2014, su administración tributaria utiliza IA. En 2023, analizó 6,5 millones de casos y recuperó 185 millones de euros en impuestos no detectados previamente, demostrando eficiencia silenciosa y quirúrgica.

Desde 2014, su administración tributaria utiliza IA. En 2023, analizó y recuperó en impuestos no detectados previamente, demostrando eficiencia silenciosa y quirúrgica. Francia: La IA cruza fotografías satelitales con declaraciones fiscales, detectando piscinas sin declarar, construcciones clandestinas y edificios no registrados , lo que permite al Estado vigilar literalmente desde el cielo.

La IA cruza fotografías satelitales con declaraciones fiscales, detectando , lo que permite al Estado vigilar literalmente desde el cielo. Brasil: Con 140,000 millones de dólares en litigios fiscales pendientes , cada caso tardaba seis años en resolverse. La IA permite agrupar, distribuir y priorizar los casos con un 80% de precisión , acelerando procesos que antes duraban generaciones.

Con , cada caso tardaba seis años en resolverse. La IA permite , acelerando procesos que antes duraban generaciones. Singapur: Su chatbot fiscal con IA atendió 70,000 consultas en un año, ahorrando 11,666 horas a los contribuyentes. No se trata de un simple FAQ; el sistema entiende el contexto, personaliza respuestas y resuelve trámites completos.

Estos ejemplos muestran que el futuro ya está aquí, pero no de manera uniforme: mientras algunos países explotan su potencial, otros arriesgan consecuencias graves al aplicarla de forma imprudente.

Impacto y desafíos de la IA en la administración pública

Según un informe de la Dirección de Gobernanza Pública de la OCDE (GOV), bajo la dirección de Elsa Pilichowski y la dirección adjunta de Gillian Dorner, el 70% de los países ha utilizado IA para mejorar procesos internos, mientras que apenas el 33% la ha aplicado para diseñar e implementar políticas públicas.

A pesar de su aumento, la IA todavía no ha tenido un impacto transformador en la administración pública. Esto ocurre en un contexto donde los gobiernos enfrentan niveles decrecientes de confianza pública, según la OCDE (2024), y cambios acelerados provocados por la era digital. Solo el 39% de la población confía moderadamente o más en su gobierno nacional, según datos de 2023.

No obstante, los servicios públicos fiables, receptivos y justos pueden aumentar la confianza ciudadana. La IA ya demuestra utilidad en áreas críticas:

Gestión de desastres naturales: anticipa eventos y acelera la respuesta.

anticipa eventos y acelera la respuesta. Administración tributaria: detecta fraudes y optimiza la recaudación.

detecta fraudes y optimiza la recaudación. Productividad y eficiencia: según el Instituto Alan Turing, en el Reino Unido, la IA podría automatizar el 84% de las transacciones repetitivas del servicio público, ahorrando 1.200 años-persona de trabajo al año.

Conclusión: moverse o quedarse atrás

El uso de la IA en la administración pública promete mejorar la productividad, la capacidad de respuesta y la responsabilidad del sector público, pero su adopción aún rezaga respecto al sector privado. La historia de casos como los de Países Bajos y Singapur demuestra que la tecnología puede ser tanto un catalizador de eficiencia como un arma de impacto social negativo.

El mensaje es claro: los gobiernos deben actuar con inteligencia, transparencia y planificación estratégica, porque el futuro del Estado se construye hoy, con datos, algoritmos y decisiones que definirán la relación entre ciudadanos y administración durante décadas.