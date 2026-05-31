La Iglesia cuestionó la reforma migratoria y profundizó la tensión con el Gobierno nacional

La relación entre la Iglesia Católica argentina y el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo de tensión a partir de un pronunciamiento realizado por el Encuentro Nacional de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes, que expresó fuertes cuestionamientos hacia la política migratoria vigente y manifestó preocupación por las consecuencias que la reforma podría generar sobre la población migrante.

El documento difundido por la Pastoral surgió pocos días después de los cuestionamientos formulados desde sectores del oficialismo al mensaje pronunciado por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, durante el tradicional Tedeum celebrado el 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana.

En ese contexto, la Iglesia volvió a intervenir en el debate público mediante una declaración centrada en la situación de los migrantes y en el acceso a derechos considerados fundamentales.

Preocupación por la situación de los migrantes

Desde la Pastoral de Migrantes e Itinerantes sostuvieron que la reforma migratoria genera escenarios de vulnerabilidad para quienes buscan regularizar su situación en el país.

Según expresaron, los cambios implementados provocan incertidumbre entre quienes deben atravesar procesos administrativos vinculados a la regularización migratoria. En el documento señalaron que:

La incertidumbre en los procesos de regularización genera temor constante a la expulsión.

Los cambios de categorías migratorias incrementan la preocupación de las personas afectadas.

La situación puede obstaculizar el acceso a derechos fundamentales.

Entre los derechos mencionados por la Pastoral se encuentran:

Documento de identidad.

Salud.

Educación.

Trabajo digno.

La entidad manifestó que estas dificultades impactan directamente en la vida cotidiana de miles de personas que intentan desarrollar sus proyectos de vida en el país.

Críticas a los controles y rechazos en las fronteras

Uno de los puntos más contundentes del pronunciamiento estuvo vinculado a los controles migratorios y a las políticas de ingreso al territorio nacional.

Desde la Pastoral expresaron preocupación por lo que definieron como un aumento del "rechazo infundado y arbitrario" hacia personas migrantes en las fronteras. Asimismo, cuestionaron los operativos de control migratorio que, según indicaron, parecerían responder más a una estrategia de comunicación política que a la acción de un Estado orientado a garantizar derechos.

La declaración sostiene que estas situaciones generan preocupación dentro de las organizaciones que trabajan con comunidades migrantes y que siguen de cerca las dificultades que enfrentan quienes buscan establecerse en el país.

El acceso al trabajo y la salud

El documento también abordó problemáticas vinculadas al contexto social y económico. La Pastoral señaló que el acceso a un trabajo digno se ha vuelto cada vez más difícil para amplios sectores de la población y advirtió que esa situación repercute de manera especial sobre las personas migrantes.

Según expresaron, el panorama actual presenta obstáculos que afectan las posibilidades de inserción laboral y de desarrollo personal. Además, hicieron referencia a las dificultades para acceder a servicios de salud de calidad, una situación que, según remarcaron, resulta especialmente compleja para las familias y aún más crítica para las personas con discapacidad.

La entidad planteó que estos factores profundizan los escenarios de vulnerabilidad que enfrentan numerosos grupos sociales.

Las dificultades en la búsqueda de empleo

Otro aspecto destacado en el documento se refiere a las expectativas laborales de quienes se trasladan hacia determinadas regiones del país.

Desde la Pastoral señalaron que muchas personas migrantes llegan a zonas vinculadas a la explotación de hidrocarburos no convencionales o al sector portuario con la expectativa de encontrar trabajo rápidamente. Sin embargo, afirmaron que en numerosas ocasiones se encuentran con contextos hostiles y quedan expuestos a diferentes formas de abuso.

La declaración sostiene que esta realidad representa uno de los desafíos más importantes para quienes buscan oportunidades laborales lejos de sus lugares de origen.

El compromiso pastoral con las comunidades migrantes

Frente a este escenario, la Pastoral de Migrantes e Itinerantes ratificó su compromiso de continuar trabajando junto a las comunidades migrantes. Según expresaron, el objetivo es avanzar en la construcción de planes de atención pastoral destinados a acompañar a las familias migrantes en distintas etapas de su proceso de integración.

En ese marco, señalaron que buscan promover comunidades que no se limiten a brindar asistencia, sino que funcionen como espacios integrales de protección de la dignidad humana.

La entidad sostuvo que esta tarea apunta a fortalecer lo que definieron como una "cultura del encuentro" frente a la "cultura del descarte".

Asimismo, remarcaron que ello implica reconocer a las personas migrantes no como una carga, sino como individuos con capacidades y aportes que enriquecen a las comunidades donde se insertan.