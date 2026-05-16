La Justicia convocó a Tapia por la participación de la AFA en el regreso de Nahuel Gallo

El fiscal federal Carlos Stornelli pidió que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, se presente a declarar en el marco de las actuaciones vinculadas al caso del gendarme Nahuel Gallo, quien permaneció 448 días detenido en Venezuela antes de su liberación y regreso a la Argentina.

La citación judicial se inscribe en un expediente que, según se desprende de la información disponible, se activó luego de que el propio Gallo prestara una declaración extensa ante la Justicia. El requerimiento apunta específicamente a que Tapia explique "los pormenores" de la liberación y el modo en que la AFA habría intervenido en las gestiones.

El objetivo de la fiscalía es incorporar al titular de la AFA al mapa formal de testimonios, en un caso que desde marzo generó fricciones públicas dentro del Gobierno y abrió múltiples interpretaciones sobre el rol del fútbol como canal de negociación en un operativo de alta sensibilidad.

La videollamada y el vuelo: el antecedente que reconfigura el caso

Uno de los elementos centrales que fundamentan la citación de Tapia es la información aportada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien describió un episodio clave ocurrido en el tramo final del operativo.

Según su relato, el gendarme Nahuel Gallo recibió una videollamada de Claudio Tapia instantes antes de abordar el avión privado que lo trasladó desde Venezuela a la Argentina. En ese contacto, Tapia le habría confirmado que regresaba al país, de acuerdo con la versión oficial difundida en entrevistas televisivas.

Monteoliva agregó un dato relevante sobre el operativo: Gallo fue trasladado desde la cárcel de El Rodeo I hasta el avión con el rostro cubierto. En ese contexto, la comunicación telefónica habría sido determinante para despejar dudas del propio detenido sobre la naturaleza de la operación.

La ministra fue explícita al describir ese momento:

"Ahí es cuando confirma que era la AFA", sostuvo, en referencia al instante en que Gallo habría validado la identidad de quienes coordinaban su traslado.

Asimismo, Monteoliva cuestionó públicamente el modo en que se comunicó el rol de la AFA en la liberación, aunque reconoció su utilidad como herramienta de negociación. Según consignó TN, la funcionaria señaló que no interpretaba el episodio como "una apropiación", sino como "una necesidad de protagonizar" la intervención.

El testimonio de Nahuel Gallo y su reconstrucción del cautiverio

La citación a Tapia se produce luego de la declaración del propio Nahuel Gallo ante la Justicia Federal, donde expuso detalles de su detención y denunció presuntas torturas físicas y psicológicas durante su cautiverio en Venezuela.

Según reportó Infobae, su testimonio se extendió por más de tres horas en una audiencia virtual ante el juez federal Sebastián Ramos y el fiscal Carlos Stornelli, en el marco de una causa que investiga delitos de lesa humanidad atribuidos al régimen venezolano.

Entre los elementos más relevantes de su declaración se destacan:

Gallo afirmó haber sufrido torturas físicas y psicológicas durante su detención.

durante su detención. Sostuvo que decidió declarar para exigir justicia y visibilizar lo ocurrido.

y visibilizar lo ocurrido. En redes sociales escribió que " el régimen venezolano sí tortura ".

". Calificó su testimonio como "doloroso" pero necesario.

El gendarme también reconstruyó el momento de su liberación. Según su relato, el día en que fue sacado del penal pensó inicialmente que sería trasladado a otro lugar de detención. Recién tomó dimensión de que regresaba a la Argentina cuando se encontró con dirigentes de la AFA que lo acompañaron en el vuelo.

Qué busca la fiscalía con la declaración de Tapia

El requerimiento impulsado por Stornelli apunta a esclarecer aspectos operativos que, hasta el momento, permanecen en el terreno de las versiones cruzadas y los relatos públicos.

La fiscalía busca precisar:

Los pormenores de la liberación de Gallo.

de Gallo. El grado de participación de la AFA en la coordinación del operativo .

. La eventual comunicación directa entre Tapia y el gendarme antes del embarque.

La posible intermediación con actores deportivos e institucionales en Venezuela.

En este sentido, distintos medios aportaron antecedentes relevantes. Un artículo de Perfil señaló que la AFA sostuvo haber trabajado "en silencio" junto con la Federación Venezolana de Fútbol y la Conmebol, en un esquema de cooperación institucional.

Por su parte, TN indicó que la Justicia pretende determinar el rol concreto de la AFA en el proceso de liberación y traslado, en un expediente que, al momento de su publicación, se encontraba "en actualización".

Un expediente abierto entre el deporte y la diplomacia informal

El caso Gallo, ahora bajo la lupa judicial en su dimensión operativa, abre una etapa de análisis institucional más profunda. La incorporación del titular de la AFA como testigo solicitado por la fiscalía marca un punto de inflexión en la investigación, que busca delimitar responsabilidades informativas y operativas en un episodio que combinó cautiverio, negociación internacional y participación de actores del ámbito deportivo.

Por el momento, no se informaron la fecha ni la modalidad en la que Claudio Tapia deberá prestar declaración, pero el pedido formal de Carlos Stornelli ya reconfigura el expediente, incorporando una nueva pieza clave en la reconstrucción judicial de la liberación de Nahuel Gallo tras 448 días de detención en Venezuela.