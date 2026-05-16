Servini intervino el PJ de Salta y desplazó a las autoridades designadas por CFK

La decisión de la jueza federal María Servini de intervenir judicialmente el Partido Justicialista de Salta abrió un nuevo capítulo en la disputa interna que atraviesa el peronismo a nivel nacional. La resolución desplazó a las autoridades que habían sido designadas por la conducción nacional encabezada por Cristina Kirchner y colocó al frente de la intervención a José Luis Napoleón Gambetta, en una medida que repercutió de inmediato en el escenario político provincial y nacional.

El fallo judicial se conoció en un momento particularmente sensible para el PJ: a pocos días del Congreso Nacional partidario previsto para el 19 de mayo, donde se discutirán definiciones políticas e institucionales clave para el futuro del espacio. En ese contexto, la decisión de Servini reavivó la tensión entre el kirchnerismo y sectores del peronismo provincial vinculados al gobernador salteño Gustavo Sáenz, quien desde hace tiempo mantiene diferencias con la conducción nacional del partido.

La intervención y el desplazamiento de las autoridades

La resolución dejó sin efecto las funciones del exdiputado Pablo Kosiner y de Nora Canuni, quienes habían sido designados por el PJ nacional con el objetivo de avanzar en la normalización del distrito salteño.

Hasta antes de la intervención judicial, el partido ya había avanzado en la organización de su calendario interno y había presentado un cronograma electoral que contemplaba elecciones internas para el 25 de octubre. Esa fecha, además, iba a ser ratificada durante el encuentro nacional del PJ.

La decisión de Servini alteró ese proceso y colocó bajo administración judicial la estructura partidaria de Salta, generando fuertes repercusiones tanto dentro del kirchnerismo como en el entorno político del gobernador provincial.

El trasfondo político de la disputa

La intervención fue interpretada por sectores cercanos a Gustavo Sáenz como un respaldo en la pulseada política que el mandatario mantiene con Cristina Kirchner por el control de las estructuras partidarias provinciales.

El conflicto no es reciente. Durante las elecciones legislativas de 2025, Sáenz decidió competir con su propio espacio político, "Primero los Salteños", por fuera de la estructura formal del Partido Justicialista. Esa decisión profundizó las diferencias con la conducción nacional del peronismo y dejó expuestas las tensiones sobre la conducción política y el armado territorial del partido en las provincias.

Tras esos comicios, el gobernador salteño cuestionó públicamente el rol de la dirigencia nacional y lanzó duras críticas contra la expresidenta. En una de sus declaraciones más resonantes, afirmó:

"La pyme familiar de la señora, su hijo y sus amigos sigue decidiendo a dedo desde Buenos Aires las autoridades partidarias en las provincias".

La frase reflejó el nivel de confrontación política existente entre el espacio provincial liderado por Sáenz y el kirchnerismo, en una disputa que excede el caso salteño y que atraviesa a distintas estructuras del peronismo en el país.

Los argumentos del fallo de Servini

En los fundamentos de la resolución judicial, María Servini tomó parte de los planteos impulsados por Esteban Amat Lacroix, quien promovió la demanda que derivó en la intervención.

Dentro de esos argumentos, el fallo hace referencia también a la situación del PJ de Jujuy y advierte sobre una supuesta "reiterada conducta" del partido nacional respecto de las intervenciones en los distritos provinciales.

Ese punto fue leído por distintos sectores políticos como una señal de cuestionamiento hacia la metodología utilizada por la conducción nacional del PJ para ordenar las estructuras partidarias en las provincias, especialmente en contextos de disputas internas.

La respuesta de Pablo Kosiner

Luego de conocerse la resolución judicial, Pablo Kosiner expresó su rechazo a la medida y cuestionó duramente la intervención dispuesta por Servini.

El dirigente sostuvo que la decisión judicial "vulnera gravemente la autonomía y la vida interna de un partido político" y aseguró que existían mecanismos institucionales en marcha para avanzar en la normalización del distrito.

A través de sus redes sociales, Kosiner afirmó:

"Cuando existían mecanismos institucionales en marcha para normalizar y ordenar el proceso interno, se optó por una intervención que altera la voluntad partidaria".

Sus declaraciones pusieron de manifiesto la preocupación de sectores del PJ nacional respecto del impacto institucional de la intervención y de las consecuencias que puede tener sobre los procesos internos del partido.

Un peronismo atravesado por tensiones internas

La situación en Salta se suma a una serie de conflictos y reacomodamientos internos que atraviesa actualmente el peronismo en diferentes provincias del país. Las disputas por la conducción partidaria, las diferencias estratégicas y los debates sobre el vínculo con los liderazgos nacionales forman parte de un proceso de reconfiguración que también alcanza a otros distritos como Jujuy y Misiones.

Esas tensiones volverán a quedar expuestas durante el próximo Congreso Nacional del PJ, donde el partido buscará debatir su estrategia opositora frente al gobierno de Javier Milei y avanzar en definiciones políticas e institucionales de cara al nuevo escenario nacional.

Entre los principales temas previstos para el encuentro aparecen:

La estrategia opositora frente al oficialismo nacional .

. El financiamiento de los partidos políticos .

. La eliminación de las PASO .

. El proyecto de ficha limpia.

En la reunión previa del Consejo Nacional Federal del PJ, el senador José Mayans remarcó la necesidad de reorganizar el espacio político y aseguró que "la esperanza del pueblo argentino está en el Partido Justicialista".

Su declaración se produjo en medio de un escenario de fragmentación y debate interno dentro del peronismo, que enfrenta el desafío de redefinir liderazgos, ordenar sus estructuras territoriales y construir una estrategia política común frente al oficialismo nacional.

La intervención del PJ salteño, lejos de cerrar el conflicto, profundizó una discusión que atraviesa al peronismo en distintos niveles y que tendrá en el Congreso partidario de la próxima semana uno de sus principales escenarios de confrontación política e institucional.