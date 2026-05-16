Fidel Sáenz expuso en Córdoba sobre el rol estratégico de la vivienda en el desarrollo económico y social

El ministro de Vivienda y Urbanización de Catamarca, Fidel Sáenz, participó de la Tercera Jornada del Laboratorio del Hábitat Argentino que se desarrolla en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, con la participación de autoridades de los Institutos Provinciales de la Vivienda (IPV) de distintas provincias, especialistas en materia habitacional y urbanismo, profesionales y estudiantes de arquitectura.

En ese marco, Sáenz expuso en la mesa denominada "Políticas Públicas de Vivienda", donde planteó la necesidad de dar una discusión "más profunda y más inteligente" sobre el rol de la política habitacional en la Argentina actual.

"Cuando el debate público habla de vivienda, habla de déficit y de urgencia social. Todo eso es verdad y es urgente. Pero si eso es todo lo que decimos, estamos dejando la mitad del argumento sobre la mesa", expresó el ministro durante su intervención.

En ese sentido, sostuvo que la vivienda no debe pensarse únicamente como una política de asistencia, sino también como una herramienta capaz de impulsar el crecimiento económico, generar empleo y fortalecer el desarrollo de las provincias.

"La vivienda no es solamente una política social. Es también una política económica, una política de desarrollo y una herramienta concreta para mover la economía real", afirmó.

Durante su exposición, Sáenz remarcó además el impacto que tiene la construcción de viviendas sobre distintos sectores de la economía, al movilizar empleo, proveedores locales, comercios y servicios.

"Detrás de cada vivienda hay albañiles, electricistas, corralones, transportistas, carpinteros, comercios y familias enteras trabajando", señaló.

Asimismo, el titular de la cartera de Vivienda hizo referencia a la discusión actual sobre el rol del Estado y sostuvo que "un Estado que construye vivienda no es un Estado bobo", ya que "genera empleo directo, activa proveedores locales, formaliza a las familias y crea activos concretos que quedan en el territorio".

En otro tramo de su exposición, Sáenz advirtió sobre el déficit habitacional existente en la Argentina y sostuvo que el problema no solo impacta en la calidad de vida de las familias, sino también en las posibilidades de crecimiento de las provincias.

"Las provincias que no pueden ofrecer vivienda adecuada a sus trabajadores no pueden retener talento, no pueden atraer inversión y no pueden crecer de forma sostenida", expresó.

Finalmente, el ministro destacó el rol de quienes llevan adelante las políticas habitacionales en todo el país y llamó a instalar una nueva mirada sobre la vivienda en la discusión pública.

"Cada vez que mostramos solo las fotos de la entrega de llaves sin contar el impacto económico, estamos hablando con la mitad de las palabras", afirmó.

Y concluyó: "Cuando logramos entender y explicar que la vivienda no es solamente una política de asistencia sino también una herramienta concreta de desarrollo, productividad y movilidad social, la discusión deja de ser solamente moral o ideológica y pasa a ser también una discusión racional desde el punto de vista económico".