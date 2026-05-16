Jalil refuerza su perfil dialoguista y reclama obras en medio de la reconfiguración política

En medio del reordenamiento político rumbo a las elecciones de 2027, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, volvió a mostrar su perfil pragmático: mantiene diálogo fluido con el Gobierno nacional, reclama por obras y fondos, y evita confrontaciones abiertas mientras el peronismo redefine su liderazgo.

En una entrevista con El Economista, el mandatario destacó su relación con funcionarios nacionales y sostuvo que el país atraviesa "un proceso de estabilización macroeconómica" que favorece la llegada de inversiones. Sin embargo, advirtió que el superávit fiscal también implicó recortes de recursos a provincias y municipios.

Elogios y reclamos al Gobierno nacional

Jalil remarcó que la apertura económica impacta en sectores sensibles como el textil y reclamó medidas que permitan competir en igualdad de condiciones. También insistió en la necesidad de reactivar obras de infraestructura y avanzar con concesiones en rutas nacionales.

El gobernador señaló que la mejora de la recaudación y la suba del precio del litio permitieron fortalecer regalías y proyectar nuevas inversiones.

Sobre la coyuntura política, evitó pronunciarse sobre el caso del jefe de Gabinete Manuel Adorni y sostuvo que se trata de "un tema que tendrá que resolver el Presidente".

Minería y RIGI, ejes de la gestión

El mandatario puso el foco en la minería como motor económico de la provincia. Aseguró que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) permitió duplicar exportaciones y generar empleo, y consideró que debería convertirse en una política permanente.

Según explicó, la actividad minera genera miles de puestos de trabajo directos e indirectos y tiene un fuerte efecto multiplicador en la economía local.

Distancia con Cristina y diálogo con Kicillof

En el plano interno del peronismo, Jalil reconoció que no mantiene diálogo con Cristina Kirchner y pidió "autocrítica" tras la derrota electoral. En cambio, confirmó que tiene contacto con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, aunque consideró "apresurado" hablar de candidaturas.

El mandatario también se manifestó en contra de las PASO y sostuvo que el país necesita "acuerdos básicos" para sostener la estabilidad económica y generar empleo privado.

Mirada hacia 2027

Sin posibilidad de reelección, Jalil evitó definiciones sobre su futuro político y aseguró que está enfocado en la gestión. No obstante, dejó una advertencia al Gobierno nacional: "Tiene que empezar a mirar a los que más sufren".

Mientras el escenario político se reacomoda, el gobernador apuesta al diálogo con Nación y a la continuidad de inversiones para consolidar el crecimiento provincial.