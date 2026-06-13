La Justicia pone la lupa sobre las criptomonedas de Adorni y analiza la evolución del Bitcoin desde 2013

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó nuevas medidas de prueba orientadas a verificar el origen y la evolución de su patrimonio. Entre ellas, la Justicia solicitó un informe técnico sobre la cotización del Bitcoin durante los últimos 13 años para evaluar la viabilidad de las ganancias que el funcionario aseguró haber obtenido mediante inversiones en criptomonedas.

La medida fue impulsada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien amplió el alcance de la investigación a períodos anteriores al ingreso de Adorni al Gobierno nacional. Los requerimientos también incluyen pedidos de información vinculados a su esposa, Bettina Angeletti.

El caso es seguido de cerca en distintos sectores políticos del país, incluida Catamarca, debido al debate que abrió sobre transparencia patrimonial y control de los bienes declarados por los funcionarios públicos.

La evolución del Bitcoin, bajo análisis

Uno de los principales ejes de la investigación será determinar si resulta posible que una inversión inicial de 200.000 dólares haya generado ganancias cercanas a los 300.000 dólares, tal como sostuvo Adorni en declaraciones públicas.

Para ello, la Dirección de Asistencia Fiscal en Investigaciones (DAFI) deberá elaborar un informe detallado sobre la evolución del valor del Bitcoin desde 2013, período en el que el funcionario aseguró haber comenzado a invertir.

La Justicia intentará establecer cuál era la cotización de la criptomoneda al momento de las supuestas inversiones y cómo evolucionó hasta la actualidad, con el objetivo de verificar la consistencia de la explicación brindada por el jefe de Gabinete.

Relevamiento de declaraciones públicas

Además del análisis financiero, Pollicita ordenó la realización de un estudio de "fuentes abiertas", una herramienta utilizada para recopilar información disponible públicamente.

La medida apunta a reunir entrevistas, publicaciones periodísticas, intervenciones en redes sociales y cualquier otra manifestación pública realizada por Adorni antes de su llegada al gobierno de Javier Milei relacionada con criptomonedas e inversiones financieras.

La intención es reconstruir el historial de declaraciones del funcionario y contrastarlo con la información patrimonial presentada ante los organismos de control.

Investigación sobre ingresos y actividad laboral

La pesquisa también fue ampliada hacia los antecedentes laborales y fiscales del matrimonio.

En ese marco, se solicitaron informes a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y a otros organismos públicos con registros que se remontan hasta el año 2012.

Los investigadores buscan reconstruir la evolución de los ingresos declarados y determinar si existe correspondencia con el incremento patrimonial informado recientemente.

El patrimonio declarado por Adorni

La ampliación de la investigación se produjo después de que Adorni justificara un crecimiento patrimonial superior a los 500.000 dólares señalando que había invertido aproximadamente 200.000 dólares en criptomonedas entre 2013 y 2018, con una apuesta particularmente importante durante 2014.

Según explicó el funcionario, esa inversión se transformó en un patrimonio cercano a los 500.000 dólares en activos digitales, cuyos fondos permanecieron sin declarar durante años.

La Oficina Anticorrupción ya remitió a la fiscalía la declaración jurada correspondiente al ejercicio 2025. Sin embargo, todavía no envió el anexo reservado correspondiente a su esposa, ya que ese documento aún no fue presentado.

De acuerdo con la información oficial, Adorni declaró un patrimonio total cercano a los 945 millones de pesos.

Propiedades, deudas y bienes incorporados durante su gestión

La declaración jurada también incluye deudas superiores a los 317 millones de pesos y compromisos en moneda extranjera cercanos a los 188.000 dólares.

Entre los bienes informados figuran una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, valuada en $156.926.249, y un departamento con cochera situado sobre la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, tasado en $255.844.500.

Según la documentación presentada, ambas propiedades fueron incorporadas al patrimonio familiar durante el período en que Adorni ya ejercía funciones dentro del Gobierno nacional.

Mientras avanza la investigación, la Justicia procura determinar la trazabilidad de los fondos declarados y establecer si la evolución patrimonial informada por el funcionario encuentra respaldo suficiente en la documentación y los antecedentes económicos analizados.