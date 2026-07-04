La Justicia prohibió a Manuel Adorni salir del país mientras avanza la investigación por presunto enriquecimiento ilícito

La Justicia federal dispuso que el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, no podrá salir del país sin autorización judicial, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que se tramita en los tribunales federales de Comodoro Py. La decisión también genera repercusiones en el ámbito político nacional y es seguida de cerca en provincias como Catamarca, donde la situación judicial del exfuncionario forma parte de la agenda política.

La medida fue ordenada por el juez federal Ariel Lijo, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien solicitó restringir los viajes internacionales del exfuncionario mientras avanza la investigación. A partir de ahora, cualquier salida del territorio nacional deberá contar con autorización expresa del juzgado.

Según fuentes judiciales, la resolución representa un paso previo a un posible llamado a declaración indagatoria, que podría concretarse en los próximos días, en función de las inconsistencias patrimoniales detectadas durante la investigación.

El eje de la investigación

La causa analiza la evolución patrimonial de Adorni durante su paso por la función pública. Entre los aspectos bajo investigación figuran distintos gastos personales, algunos realizados con tarjetas de crédito pertenecientes a sus secretarias, además de viajes dentro y fuera del país, la adquisición de inmuebles, refacciones efectuadas en una propiedad ubicada en el barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, y diferencias detectadas en sus declaraciones juradas.

Uno de los elementos que impulsó el avance del expediente fue la declaración del constructor Matías Tabar, responsable de las obras realizadas en esa vivienda. El testigo aseguró ante la Justicia haber recibido 245.000 dólares en efectivo por los trabajos ejecutados. Esa declaración quedó incorporada al expediente que lleva adelante la Justicia federal.

Los audios incorporados a la causa

La investigación también sumó una serie de audios difundidos tras la renuncia de Adorni al cargo de jefe de Gabinete. En esas conversaciones, el exfuncionario le ofrece asistencia al constructor antes de que prestara declaración ante la fiscalía.

El contenido de esos mensajes pasó a integrar el expediente judicial y forma parte de las actuaciones que analizan los investigadores junto con el resto de la prueba reunida en la causa.

Mientras tanto, la investigación continúa bajo la órbita del Juzgado Federal a cargo de Ariel Lijo, que deberá resolver los próximos pasos procesales en una causa que mantiene al exfuncionario bajo la lupa de la Justicia.

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